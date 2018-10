Kontrolóri: Británia zaplatí svoju cenu za neriadený brexit bez dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. októbra (TASR) - Británia zaplatí svoju cenu za neriadený brexit bez dohody, pretože komplikované nové hraničné kontroly nemusia byť pripravené včas. Upozornil na to v stredu britský Národný kontrolný úrad (NAO).Tisíce vývozcov v Spojenom kráľovstve nemali dostatok času na prípravu na nové pravidlá na hraniciach, kde možno očakávať fronty a oneskorenia. A varoval, že kriminálne skupiny by mohli zneužiť akékoľvek slabé miesta na hraniciach.Britská vláda je pritom presvedčená, že dosiahnedohodu s Európskou úniou (EÚ) a doterajšia obchodná výmena bude pokračovať ďalejKabinet v Londýne tvrdí, že dohoda s EÚ je už na 95 % dokončená.Národný kontrolný úrad uznal, že vláda dosiahla určitý pokrok v príprave aj na najhoršiu možnosť -brexit.Tento úrad, poverený kontrolou fungovania vládnych rezortov a podávaním správ poslancom však pripomenul, že vláda "otvorene pripustila, že režim na hraniciach nebude optimálny, ak s Bruselom neuzavrie dohodu do 29. marca 2019". A stále nie je jasné, čoznamená v praxi, alebo ako dlho to bude trvať. No na druhej stane je jasné, že podniky a jednotlivci, ktorí sú odkázaní na hladký priechod cez hranice, na to doplatia.Podľa NAO hodnota cezhraničného obchodu dosahuje zhruba 423 miliárd libier (480,12 miliardy eur) ročne, z toho väčšinu tvorí obchodná výmena s EÚ alebo s inými krajinami zo zvyšku Európy.A zároveň britské hranice prekročí viac ako 200 miliónov ľudí ročne.V súčasnosti členstvo Británie na jednotnom trhu EÚ a v colnej únii umožňuje voľný pohyb tovaru, ľudí a služieb v Európe. A takýchto slobôd je viac.Po vystúpení z EÚ sa musí Británia pripraviť na nové hraničné kontroly. A ak nedosiahne dohodu s Úniou, tieto kontroly budú musieť byť prísnejšie, než v prípade riadenéhobrexitu, ktorý zahŕňa 19-mesačné prechodné obdobie.NAO odhaduje, že bez dohody môže byť až 250.000 spoločností nútených vypĺňať colné vyhlásenia, keďže v tomto prípade začnú po brexite platiť pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Príslušný úrad pre výber colných poplatkov by tak musel ročne vybavovať odhadom 260 miliónov colných vyhlásení, zatiaľ čo v súčasnosti je to 55 miliónov.Podľa NAO nové kontroly prinesú zdržanie na hraničných priechodoch, zvýšené riziko nedodržania colných predpisov a dlhé rady nákladných vozidiel, napríklad pri prechode na európsky kontinent v Doveri a Folkestone.(1 EUR = 0,88103 GBP)