Kontrolóri: Dokument, hodnotiaci koncepciu informatizácie 2008, nie je

Bratislava 17. augusta (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR preveroval koordináciu v štátnej správe, plnenie priorít Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy i implementáciu opatrení Útvaru hodnota za peniaze. Kontrolóri konštatovali, že neexistuje komplexný dokument, ktorý by vyhodnotil plnenie národnej koncepcie z roku 2008, zameranej na technickú infraštruktúru. Médiá o tom v piatok informovala najvyššia kontrolná autorita v SR.V jej rámci bola preinvestovaná viac ako miliarda eur. V snahe predísť opakovaniu chýb, sa začala v roku 2016 aplikácia novej koncepcie. „konštatuje úrad.Zároveň upozorňuje, že môžu nastať problémy medzi cieľom poskytovať moderné elektronické služby a stavom technickej infraštruktúry v správe štátu.Z hľadiska verejných financií úrad pripomína výrazný rozdiel v požiadavkách na prierezové financovanie informatizácie. Podľa revízie výdavkov na IT, ktorú spracoval Útvar hodnota za peniaze rezortu financií, malo v roku 2017 dôjsť k šetreniu medziročne o 130 miliónov eur. Prognóza Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) však predpokladá nárast o takmer 40 %, čo predstavuje zvýšenie o viac ako 170 miliónov eur.Kontrolóri pripomínajú, že zodpovednosť za centrálne riadenie informatizácie je na ÚPVII. „Z hľadiska postavenia, kompetencií a dosahu na legislatívu tohto úradu to však nezodpovedá potrebám a túto úlohu nevie dostatočne zabezpečiť. To sa týka najmä jednoznačnej autority pri schvaľovaní projektov či legislatívnych zmenách,“ uvádza NKÚ SR. Poukázal aj na problém nájsť odborníkov v oblasti IT najmä kvôli nedostatočným platom.Najvyšší kontrolný úrad pripomenul aj skutočnosť, že riadenie projektov IT a ich kvalita závisí aj od odbornosti ľudí.konštatoval. Ako príklad uviedol poradenskú zmluvu ÚPVII so spoločnosťou KPMG Slovensko za viac ako 273.000 eur.Kontrolná inštitúcia odporúča vypracovať analýzu pracovnej záťaže odborných zamestnancov ÚPVII, vrátane zohľadnenia externej poradenskej podpory. Zároveň je potrebné zvážiť úpravu kvalifikačných požiadaviek a mzdového ohodnotenia ľudí na vysoko špecializovaných pracovných pozíciách, medzi ktoré bezpochyby patrí oblasť informatizácie, uzatvára úrad.K záveru roka 2017 bolo v dvoch operačných programoch pre rozvoj IT schválených 43 reformných zámerov v celkovej výške takmer 700 miliónov eur.