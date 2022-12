Kontroly Inšpektorátu práce aj NKÚ dopadli v prospech Slovenského národného divadla

Kontroly skončili v prospech divadla

Vystriedali sa viacerí generálni riaditelia

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Kontrola inšpekcie práce zameraná na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania a pracovnoprávnych predpisov dopadla v prospech Slovenského národného divadla (SND) . Inšpektorát práce kontroloval aj pracovnoprávne dokumenty zamestnancov, ktorí boli prepustení v súvislosti s organizačnými zmenami v Opere SND v roku 2022."Kontrolný orgán v protokole skonštatoval, že SND neporušilo zákon ani v jednom zo skúmaných prípadov," konštatovala v správe tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková Vedenie SND už podľa nej dostalo protokoly o výsledkoch skončených kontrol Inšpektorátu práce Bratislava ako aj Národného kontrolného úrade (NKÚ). Obe sa skončili v prospech SND. Kontrola Inšpektorátu práce Bratislava bola od 14. septembra do 21. decembra 2022. Kontrola NKÚ v SND sa konala od 1. augusta do 30. novembra 2022 na žiadosť poslancov Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR v SND skúmali hospodárenie Slovenského národného divadla za roky 2019, 2020, 2021 a časť roka 2022. Vyžiadali si však v určitých oblastiach aj dokumenty z obdobia pred rokom 2019. Štvormesačná kontrola NKÚ potvrdila niekoľko nálezov za obdobie rokov 2019 až 2020, ktoré sa týkajú bývalých manažmentov SND, a na ktoré upozornil už v roku 2020 aj audit Ministerstva kultúry SR Za obdobie manažmentu Mateja Drličku dostalo SND zo strany NKÚ niekoľko odporúčaní. ,,SND vníma výsledky kontroly pozitívne a veríme, že rozptýlia aj potenciálne pochybnosti členov parlamentného výboru NR SR pre kultúru a médiá o hospodárení v uplynulých dvoch rokoch,” uviedol poverený generálny riaditeľ SND Jozef Švolík.SND malo počas kontrolovaného obdobia viacerých generálnych riaditeľov. Do augusta 2018 ho viedol Marián Chudovský , ktorého vystriedal Vladimír Antala , najskôr ako poverený riaditeľ a neskôr ako priamo vymenovaný generálny riaditeľ. Od januára 2020 Slovenskému národnému divadlu šéfoval poverený generálny riaditeľ Peter Kováč , ktorý bol isté obdobie súčasne aj šéfom Činohry SND.V januári 2021 sa po výberovom konaní stal generálnym riaditeľom SND Matej Drlička, ktorý v tejto funkcii zotrval do konca októbra 2022. Od novembra 2022 ministerka kultúry Natália Milanová poverila Jozefa Švolíka, vedúceho oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií MK SR, aby dočasne viedol SND, kým z procesu verejného vypočutia uchádzačov o túto funkciu vzíde nový štatutár.