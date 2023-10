Kontroly na hranici s Maďarskom by sa mali predĺžiť do začiatku novembra

aktualizované 11. októbra, 11:04



11.10.2023 (SITA.sk) -Kontroly na spoločnej hranici Slovenska s Maďarskom by sa mali predĺžiť do 3. novembra. Vláda v stredu s pripomienkami odobrila návrh ministerstva vnútra . Kabinet už predtým rozhodol o zavedení hraničných kontrol, ktoré mali trvať do 14. októbra.Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu s nelegálnou migráciou sa však predĺžia na obdobie od 15. októbra do 3. novembra. Podľa Kódexu schengenských hraníc môže príslušný členský štát rozhodnúť o predĺžení doby kontroly vnútorných hraníc na dobu v trvaní najviac 20 dní, a to aj opakovane.Dôvody na predĺženie kontroly vnútornej hranice Slovenska s Maďarskom sa podľa ministerstva nemenia.„Opatrenie má napomôcť zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez naše územie iba tranzitujú do iných štátov Európskej únie. Ich prítomnosť na našom území si vyžaduje nasadenie veľkého počtu policajtov, z ktorých mnohí plnia aj iné úlohy. Tento stav spôsobuje ohrozenie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a verejného poriadku," doplnil rezort vnútra.Dodal, že kontroly budú vykonávané ako doteraz na úsekoch vnútornej hranice, kde podľa operatívnych zistení existuje hrozba nelegálnej migrácie, a spôsobom, ktorý podľa možností čo najmenej obmedzí plynulosť cezhraničnej premávky.