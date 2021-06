Kontroly na hraniciach by sa mali spustiť budúci týždeň. Budete potrebovať formulár, alebo aj PCR test?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kontroly na hraniciach by sa mali spustiť budúci týždeň. V utorkovej diskusnej relácii televízie Joj Analýzy Na hrane to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský Ako pripomenul, do formulára eHranica sa budú musieť hlásiť všetci, ktorí budú prichádzať na Slovensko. Štát tak bude mať prehľad o pohybe osôb prichádzajúcich na Slovensko v prípade potrebného trasovania kontaktov.Pre zaočkovaných bude jedinou povinnosťou prihlásenie do tohto formulára, následne budú môcť prekročiť hranice. Nezaočkovaných čaká objednanie sa na PCR test, ktorým sa budú musieť preukázať pri vstupe na Slovensko.„Pracuje sa na QR kóde, funkčný by mal byť budúci týždeň a budúci týždeň by sa mala spustiť aj takáto kontrola,“ uviedol minister. Lengvarský predpokladá, že hranice budú kontrolované tak, že sa bez splnenia týchto podmienok nebude vedieť na Slovensko dostať nikto.Testovacie miesta na hraniciach zatiaľ podľa šéfa rezortu zdravotníctva nie sú potrebné. Keď sa však epidemická situácia zhorší, na hraniciach by ľudí testovali tzv. LAMP alebo poolovacími testami, čo je jednoduchšia PCR metóda testovania. Doba výkonu tohto testu je približne 30 minút. Dôvodom, prečo štát na hraniciach nevyužije antigénové testy, je, že sa odobraté vzorky nedajú sekvenovať.