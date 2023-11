Kontroly sa na slovensko-poľských hraniciach predĺžia takmer do konca novembra

2.11.2023 (SITA.sk) - Poľská vláda vo štvrtok rozhodla o pokračovaní kontrol na hraniciach so Slovenskom až do 22. novembra. Ako referuje web rp.pl, podľa poľského ministra vnútra Mariusza Kamińského naďalej existujú dôvody na hraničné kontroly.Každá krajina v schengenskom priestore má právo obnoviť kontrolu vnútorných hraníc v prípade vážneho ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Poľsko zaviedlo dočasné hraničné kontroly na hraniciach so Slovenskom 4. októbra s cieľom obmedziť nelegálnu migráciu z balkánskej trasy, ktorá vedie z južnej Európy.