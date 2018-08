Kontroverznú chatu z Pustého hradu premiestnili, poslúži turistom

Na snímke chata na najvyššom mieste areálu národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad pri Zvolene je jablkom sváru medzi niektorými poslancami a vedením mesta. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 13. augusta (TASR) - Kontroverzná chata na Pustom hrade, ktorá celé desaťročie vyvolávala spory v mestskom parlamente vo Zvolene a ktorú predvlani po peripetiách odstránili z areálu kultúrnej pamiatky, bude slúžiť ako ubytovňa pre turistov.povedal TASR riaditeľ mestských lesov Ivan Gallo.O existenciu chatky na Pustom hrade sa dlho sporili jej správcovia - občianske združenie Priaznivci Pustého hradu, mestskí poslanci i pamiatkari. Kým členovia združenia ju chceli na hrade zachovať aspoň do skončenia archeologických prác, pamiatkari hovorili, že takáto stavba do areálu národnej kultúrnej pamiatky nepatrí. Chata sa navyše stala predmetom politického boja medzi vedením mesta a niektorými zvolenskými poslancami.Priaznivci Pustého hradu sa nakoniec rozhodli, že chatku do konca roku 2016 rozoberú. Vyriešili to tak, že ju predali za symbolické jedno euro Lesnému podniku mesta Zvolen. Ten sa pri kúpe zaviazal chatu odstrániť.