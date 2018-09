Konvergencie otvorí koncert Marián Varga & Luciano Berio (folk) songs

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. septembra (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie patrí už viac než dve dekády k očakávaným udalostiam hudobného života. Aktuálny ročník Konvergencií ponúkne v týždni od 17. do 23. septembra opäť atraktívny program.Festival samotný otvorí v pondelok vo Veľkom evanjelickom kostole koncert Marián Varga & Luciano Berio (folk) songs. Predstavia sa Iva Bittová, Jozef Lupták, Vladimír Šarišský, Branislav Dugovič, Ivica Gabrišová, Mária Kmeťková, Kiril Stoyanov, Adam Druga a Konvergencie Quartet. Bittová uvedie na festivale cyklus Folk Songs (1964) talianskeho skladateľa, predstaviteľa povojnovej hudobnej moderny Luciana Beria. Zaznejú piesne Vargu v úprave Šarišského, ktoré zahrá Konvergencie Quartet v zložení Marián Svetlík (1. husle), Andrej Baran (2. husle), Martin Ruman (viola) a Jozef Lupták (violončelo). Premiéru bude mať skladba Vargu Solo Cello for Jozef Lupták.povedal pre TASR riaditeľ festivalu Jozef Lupták.Dramaturgia festivalu pripravila koncerty aj na ďalšie dni. V utorok (18.9.) zaznie v Novej cvernovke koncert P+L (Peter a Lucia), spevákmi budú Dorota Nvotová a Jakub Ursiny, sprevádzať ich bude skupina Talent Transport. Tento muzikál zložil Dežo Ursiny, libreto napísala Alta Vášová, texty piesní Ján Štrasser. V stredu (19.9.) zaznejú v Klariskách talianske renesančné a ľudové piesne o láske na koncerte Cantar d'Amore. Koncert uvedie súbor Oni Wytars.Bratislavská noc komornej hudby je na programe vo štvrtok (20.9.) v priestoroch Design factory, koncertovať bude viacero umelcov, medzi nimi Milan Paľa (husle), Jozef Lupták (violončelo) aj Jordana Palovičová (klavír). Design factory bude v piatok (21.9.) miestom koncertu Alehouse Sessions a v sobotu (22.9.) to bude v rovnakom priestore koncert Zjasnená noc trojice svetových autorov Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms a Arnold Schönberg.Záver festivalu v nedeľu (23.9.) vo Veľkom evanjelickom kostole ponúkne koncert s názvom Souvenir, v ktorom zaznejú diela štvorice autorov Reinhold Gliére, Ottorino Respighi, Igor Stravinskij a Piotr Iľjič Čajkovskij.