Konvoj s humanitárnou pomocou OSN dorazil do tábora v Sýrii

Členovia sýrskeho arabského Červeného polmesiaca stoja pri konvoji s humanitárnou pomocou. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Ammán 4. novembra (TASR) - Konvoj s dlhoočakávanou humanitárnou pomocou Organizácie spojených národov (OSN) dorazil v sobotu do utečeneckého tábora Rukban na juhovýchode Sýrie, blízko pri hraniciach s Jordánskom, informovala agentúra Reuters.povedal abú Abdulláh, člen civilnej rady, ktorá vedie tábor a koordinovala aj vyslanie konvojov humanitárnej pomoci s OSN.OSN uviedla, že doručila potraviny, hygienické potreby, potravinovú a zdravotnícku pomoc pre 50.000 ľudí v Rukbane v rámci operácie, ktorá by mala trvať tri až štyri dni.Sýrsky arabský Červený polmesiac sa tiež zúčastňuje konvoja, zahŕňajúceho okrem iného aj núdzovú vakcináciu 10.000 detí proti osýpkam, detskej obrne a iným ochoreniam, píše vo svojom vyhlásení OSN.uviedol Ali al-Zátari, koordinátor humanitárnej pomoci OSN v Sýrii.Októbrové obliehanie sýrskej armády a blokovanie pomoci zo strany Jordánska zapríčinili, že v utečeneckom tábore Rukban došli potraviny. To viedlo k úmrtiam desiatok ľudí v tábore.Tábor Rukban leží v bezpečnej zóne vytvorenej americkými ozbrojenými silám. Ľudia v tábore žijú v drsných podmienkach. Väčšina z nich opustila územia vo východnej Sýrii, ktoré padlo do rúk extrémistickej skupine Islamský štát.