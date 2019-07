Konzervatívci v Estónsku a Lotyšsku chcú pozastaviť prácu krajín v RE

Pohľad na komplex budov Rady Európy vo francúzskom Štrasburgu. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Tallinn 30. júna (TASR) - Vedenie vládnej pravicovo-populistickej a euroskeptickej Estónskej konzervatívnej ľudovej strany (EKRE) sa uznieslo, že estónsky parlament by mal rozhodnúť o ďalšej účasti pobaltskej krajiny na práci Rady Európy (RE). Informovala o tom v nedeľu agentúra TASS.Vo vyhlásení EKRE sa uvádza, že obnovenie plných práv ruskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení (PZ) RE, ku ktorému došlo tento týždeň, jeRozhodnutie o tom, či pokračovať alebo pozastaviť prácu Estónska v Rade Európy, by mala prijať nielen estónska vláda,uvádza sa vo vyhlásení EKRE.Vo vyhlásení EKRE sa tiež píše, že hlasovanie ohľadom svojej účasti na práci RE majú v pláne navrhnúť aj konzervatívni poslanci v lotyšskom parlamente.TASS pripomenul, že podpredseda estónskej vlády a minister vnútra Mart Helme sa v uplynulých dňoch vyslovil za to, aby Estónsko pozastavilo svoje členstvo v PZ RE, ak by došlo k úplnému obnoveniu právomocí ruskej delegácie. Premiér Jüri Ratas však neskôr vyhlásil, že estónska vláda tento návrh nepodporuje.Účastníci zasadnutia PZ RE na svojom zasadnutí 26. júna v Štrasburgu schválili uznesenie, ktoré v plnej miere potvrdzuje právomoci ruskej delegácie. Všetky navrhované sankcie a podmienky pre obnovenie hlasovacích práv boli zamietnuté.Delegácia Ukrajiny na protest proti tomu odišla zo zasadnutia PZ RE.Následne bolo zverejnené spoločné vyhlásenie viacerých členov delegácií Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Ukrajiny, v ktorom je Rada Európy kritizovaná za porušenie svojich základných hodnôt a stratu dôvery. Zo slovenskej delegácie ho podporil Martin Poliačik (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie ALDE.