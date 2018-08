Konzervatívci v Nemecku chcú na čele CDU zmenu už v decembri

Archívna snímka, nemecká kancelárka a líderka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová (uprostred), odstupujúci generálny tajomník CDU Peter Tauber (vľavo) a doterajšia premiérka nemeckej spolkovej krajiny Sársko Annegret Krampová-Karrenbauerová (vpravo) pózujú počas stretnutia lídrov CDU v Berlíne 19. februára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. augusta (TASR) - Konzervatívne krídlo nemeckých strán únie CDU/CSU, známe pod názvom Únia hodnôt, požaduje zosadenie Angely Merkelovej z čela Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a dôsledné obmedzenie prisťahovalectva v Nemecku. Vyplýva to z materiálu Únie hodnôt, ktorý zverejnili v piatok pod názvom Päť téz pre silné Nemecko.Podľa autorov CDU potrebuje v súčasnosti obsahovú i personálnu obnovu. Na decembrovom celoštátnom zjazde strany by malo preto dôjsť k voľbám jej nového vedenia, tvrdia konzervatívni politici z oboch strán únie. Merkelová, ako je známe, chce na zjazde CDU opäť kandidovať za predsedníčku strany.Podľa názoru Únie hodnôt je však s ohľadom na ďalšie parlamentné voľby v spolkovej republike potrebné pripraviť usporiadané odovzdanie úradu spolkovej kancelárky, čím konzervatívci dávajú jasne najavo, že Merkelová by najneskôr po ďalších voľbách mala skončiť aj vo funkcii šéfky spolkovej vlády. Samotná kancelárka ešte nenaznačila, či by sa chcela ešte raz uchádzať o dôveru nemeckých voličov.Úniu hodnôt vytvorili v marci minulého roka predovšetkým kritici Merkelovej utečeneckej politiky.Naznačuje to aj ich tvrdenie v zverejnených tézach, podľa ktorého je už schopnosť Nemecka prijímať utečencov prekročená. Autori preto požadujú obmedzenie reálneho prisťahovalectva na nulu a asimiláciu tých, ktorí získajú právo zostať na území krajiny.Akousi reakciou na Úniu hodnôt je v ostatnom čase Únia stredu, ktorá združuje takisto členov oboch strán únie CDU/CSU. Jej sympatizanti kritizujú posun smerom doprava a kurz lídra CSU, spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera.Informácie priniesli rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF i tlačová agentúra DPA.Predseda parlamentnej frakcie strán únie Volker Kauder hovoril v stredajšom vydaní denníka Neue Osnabrücker Zeitung kriticky o formovaní krídiel v CDU/CSU a zdôraznil, že toto zoskupenie je osobitne silné, keď je zomknuté. Vnútrostranícke formácie rôzneho typu však túto zomknutosť spochybňujú, dodal.Kauder priznal, že osobne chápe vnútornú potrebu vyjadriť sa, a to i v skupinách. A aj keď ešte neregistruje nebezpečenstvo atomizácie celku, v prípade ďalšieho rozšírenia foriem podobných spomínaným úniám to neveští podľa jeho názoru nič dobrého pre CDU/CSU.