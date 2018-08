Konžský opozičný líder Bemba sa vrátil a bude kandidovať za prezidenta

Jean-Pierre Bemba, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kinshasa 1. augusta (TASR) - Konžský opozičný líder Jean-Pierre Bemba sa po desaťročí strávenom vo väzení vrátil v stredu do Kinshasy, hlavného mesta Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde hodlá predložiť svoju kandidatúru na post prezidenta. Informuje o tom agentúra Reuters.Tento bývalý vojenský bos a viceprezident KDR pricestoval na medzinárodné letisko N'djili, kde ho privítali tisícky stúpencov, súkromným lietadlom z Belgicka. O bezpečnosť na letisku, v uliciach a v okolí centrály Bembovej strany Hnutie za oslobodenia Konga (MLC) sa starali stovky policajtov.Bemba sa do vlasti vrátil po vyše 11 rokoch v zahraničí, z čoho desaťročie strávil za mrežami v holandskom Haagu. Medzinárodný trestný súd (ICC) ho v júni oslobodil spod obvinení z vojnových zločinov.Bemba (55) chce v decembrových voľbách novej hlavy štátu vyzvať na súboj svojho rivala, súčasného prezidenta Josepha Kabilu. Podľa analytikov však tento krok pravdepodobne prispeje k zvýšeniu napätia v krajine a zneisteniu priebehu volieb. Kandidáti musia predložiť žiadosti do 8. augusta a musia byť fyzicky prítomní.V KDR sa od roku 1960, keď získala samostatnosť, dosiaľ neodohralo pokojné odovzdanie moci. V rokoch 1996-1997 a 1998-2003 tam zúrila občianska vojna, do ktorej vstúpili aj ďalšie krajiny strednej a južnej Afriky. Konflikty stále sužujú stred a východ KDR.