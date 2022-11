Kooperativa je Smart Poisťovňa roka 2022

22.11.2022 (Webnoviny.sk) -Jedna z najstarších poisťovní na Slovensku bodovala v prestížnej ankete vďaka výraznému posunu v digitalizácii služieb a smart riešeniach, ktoré uľahčujú život svojim klientom. V kategórii Komerčná Smart Poisťovňa sa KOOPERATIVA umiestnila na 1. mieste spomedzi 17 komerčných poisťovní. Verejnosť, ktorá mala možnosť ohodnotiť atraktivitu jednotlivých poisťovní cez nimi dostupné online funkcie, vyzdvihla v prípade Kooperativy popri optimalizácii webových stránok pre smart zariadenia a práci so sociálnymi sieťami najmä kvalitu a rozsah služieb klientskeho portálu eKooperativa. "Digitálnu pobočku", ktorá umožňuje bezkontaktné vybavenie škody, online správu poistných zmlúv či platbu poistného, využíva aktuálne už viac ako 112 tisíc klientov Kooperativy a na kompletne elektronickú komunikáciu s poisťovňou prešlo už viac ako takmer 300 tisíc klientov.Víťazstvo v kategórii Mobilná aplikácia komerčnej poisťovne si KOOPERATIVA spomedzi 8 nominovaných riešení poisťovní zaslúžila za bezkonkurenčnú aplikáciu pre vodičov KOOPERATIVA, s ktorou sa dá nahlásiť autonehodu priamo z miesta jej vzniku cez mobilný telefón. Rozsahom smart funkcionalít, využitia umelej inteligencie a celkovou praktickosťou tejto novinky, s ktorou je havária vybavená do 10 minút, ide o prvú aplikáciu svojho druhu na slovenskom trhu."Víťazstvo hneď v dvoch kategóriách ankety Smart Poisťovňa 2022 je pre nás potvrdením toho, že systematické investovanie do digitalizácie našich procesov a služieb v ostatných rokov má nielen svoj zmysel, ale aj úspech. Úprimne nás teší pozitívna odozva ľudí, ktorí vyjadrili aj touto verejnou formou spokojnosť s našimi online riešeniami. Chcem sa poďakovať všetkým zapojeným kolegyniam a kolegom z nášho tímu za spoločne odvedenú kvalitnú prácu, vďaka čomu sme sa stali tento rok historickým skokanom v tomto ocenení," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.Hlasovanie v ankete, ktorej vyhlasovateľom je portál mojandroid.sk, prebiehalo od 29. augusta do 31. októbra 2022 cez stránku www.smartpoistovna.sk Informačný servis