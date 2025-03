KOOPERATIVA poskytla ako prvá spoločnosť byty do systému štátom podporovaného nájomného bývania

KOOPERATIVA patrí medzi najväčších investorov v oblasti výstavby nájomných bytov

Poisťovňa KOOPERATIVA vstúpila ako prvý súkromný partner do systému štátom podporovaného nájomného bývania na základe aktuálne uzatvoreného a potvrdeného dodatku k investičnej zmluve s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Bytový dom v rámci projektu Ovocné sady, ktorý KOOPERATIVA odkúpila od developerskej spoločnosti JTRE minulý rok, sa stal z hľadiska legislatívnych požiadaviek tohto štátneho modelu podpory bývania prvou nehnuteľnosťou pripravenou pre nájomcov.Spolu 102 jedno- až troj-izbových bytov vo vlastníctve poisťovne je kompletne zariadených – vrátane kuchynskej linky, nábytku, spotrebičov či interiérových žalúzií. Záujemcovia o dlhodobý prenájom s regulovaným nájomným sa budú môcť do bytového domu v bratislavskej mestskej časti Ružinov nasťahovať na základe schválenia ich žiadosti zo strany štátnej agentúry v priebehu 2. štvrťroka 2025.Navyše poisťovňa plánuje v priebehu tohto roka skolaudovať a sprístupniť nájomcom v spolupráci s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania ďalších 121 novopostavených nájomných bytov v projekte Lesopark Žilina.Bytov určených na prenájom, ktoré ponúkajú väčšiu mieru flexibility, slobody aj finančnej dostupnosti, je na Slovensku dlhodobo nedostatok. Poisťovňa KOOPERATIVA sa v rámci svojich investičných projektov už od roku 2020 usiluje o posilňovanie tohto segmentu na domácom trhu. Opiera sa pritom o skúsenosti materskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá patrí medzi vedúce spoločnosti v úspešnom presadzovaní tohto žiadaného konceptu v Rakúsku, ako aj v ďalších európskych krajinách.Aktívnym vstupom do štátnej schémy podpory nájomného bývania poisťovňa KOOPERATIVA napreduje v jasne vytýčenej stratégii prinášať možnosti komfortného a finančne dostupného nájomného bývania pre ľudí na celom Slovensku. Poisťovňa už teraz disponuje vo svojom portfóliu 111 bytmi vo vlastných bytových domoch v Košiciach a Trnave. Ďalších 273 bytov plánuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti postaviť v Nitre."Ako stabilný a zároveň inovatívny líder trhu vnímame naše poslanie zodpovedne diverzifikovať zdroje poisťovne do zmysluplných investičných príležitostí, ktoré ľuďom prinášajú pridanú hodnotu. Veríme, že naše kroky za ostatné roky, ktorými reagujeme na dlhodobý problém nedostatku nájomných bytov na Slovensku, sú toho reálnym dôkazom," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš a pokračuje: "Sme radi, že sa nám darí v tejto stratégii dosahovať pre obyvateľov Slovenska výsledky, o čom svedčí aj aktuálna možnosť podieľať sa na štarte systému štátom podporovaného nájomného bývania. Dvere našich prvých bytov, dostupných cez tento model, sú pre záujemcov otvorené a sme pripravení ich ponuku v regiónoch Slovenska ďalej rozširovať."