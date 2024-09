KOOPERATIVA prijala zatiaľ 320 hlásení škôd po povodniach – likviduje ich v zrýchlenom konaní

Postup pri hlásení škody:



nahláste škodovú udalosť– ideálne cez online formulár poisťovne, kde je možné nahrávať aj fotky alebo škodu oznámte telefonicky +421 2 5729 9999



od poisťovne dostanete informáciu, či bude potrebná ajfyzická obhliadka škody likvidátorom poisťovne



dodržujte pokyny poisťovne v súvislosti s odstraňovaním následkov škodyodstraňovania následkov škody – ak je potrebné z bezpečnostných či hygienických dôvodov začať s odpratávaním poškodených alebo zničených vecí, urobte si foto alebo videozáznam situácie cez mobilný telefón vopred, aby ste zachytili pôvodný stav bezprostredne po škode



čím skôr ohlásitea popíšete rozsah škody, a tiež doložíte fotky, tým skôr poisťovňa udalosť vyhodnotí/zlikviduje a môžete dostať náhradu škody (poistné plnenie)



17.9.2024 (SITA.sk) -Očakávaná výška plnenia za škody na majetku a motorových vozidlách v dôsledku povodní predstavuje do dnešného dňa zatiaľ takmer 620-tisíc eur. Najvyššia odhadovaná škoda doteraz presiahla sumu 101-tisíc eur. Poisťovňa KOOPERATIVA eviduje doposiaľ najviac škôd z Bratislavy, Čadce, Senice, Malaciek, Skalice a Dunajskej Stredy. Poisťovňa uvádza, že klienti ešte len začínajú nahlasovať poistné udalosti na svojom majetku, preto sa očakáva výrazný nárast počtu aj výšky celkových škôd. Škody na domoch, bytoch či záhradách kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, škody na autách kryje havarijné poistenie."Naším prvoradým cieľom je aktuálne poskytnúť klientom v zasiahnutých oblastiach podporu pri riešení následkov škôd. Na základe prijímaných hlásení vrátane doloženej fotodokumentácie vzniknutej škody klientov postupne do 24 hodín kontaktujeme a informujeme ich o ďalšom postupe," uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová a dopĺňa: "Popri likvidácii škôd v zrýchlenom konaní pri väčšine aktuálnych škôd po povodniach klientom v prípade núdze poskytneme aj zálohu na poistné plnenie, aby sme aspoň čiastočne odbremenili ich rodinný rozpočet v tejto vypätej situácii."Poisťovňa po obdržaní hlásenia škody a podľa doložených fotografií od klienta posúdi, či je dokumentácia postačujúca pre stanovenie rozsahu a výšky škody pre následné poskytnutie plnenia na základe rozpočtu, prípadne formou zálohy k neskôr doručeným faktúram k likvidácii škôd. Prípadne posúdi, či bude potrebná obhliadka likvidátorom poisťovne."Našim klientom poskytneme aj praktické služby v prípade, že sa ich domov stane v dôsledku živlu neobývateľným. V rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti majú nárok na krátkodobé náhradné ubytovanie, napríklad v hoteli, preplatenie upratovacích prác pre zaistenie dočasného užívania bytu, stráženie nezabezpečeného bytu proti vstupu cudzích osôb, odstránenie a odvoz sutiny z bytu či domu po poistnej udalosti alebo aj vyčistenie a vysušenie nehnuteľnosti po poistnej udalosti a to v súčinnosti klienta s poisťovňou " vysvetľuje Silvia Nosková Illášová.Informačný servis