Kooperativa svojou kampaňou učí vodičov používať gesto „prepáč“

5.10.2022 (Webnoviny.sk) -Poznajú to všetci vodiči a vodičky. Za volantom máme tendenciu okamžite sa rozčuľovať nad druhými vodičmi, keď urobia hoci len drobnú chybu. Keď nás niekto predbehne, tlačí sa na nás v zápche, vytrúbi nás, nedá nám prednosť či smerovku, okamžite sa spustí spŕška vulgarizmov aj negatívnych, všetkým dobre známych posunkov. Podľa psychológov naše typické reakcie pri stretnutí s druhými vodičmi ilustrujú fenomén, ktorý sa nazýva tzv. základná atribučná chyba."To znamená, že keď sledujeme nejaké správanie, hneď na základe toho prisúdime človeku nejakú vnútornú charakteristiku. Druhým vodičom automaticky pripisujeme zlý úmysel. Filtrujeme, že to môže byť len začiatočník, mať možno stres, alebo prežívať náročné obdobie, je tam množstvo situačných dôvodov, ktoré môžu ovplyvniť jeho pozornosť a správanie na ceste," hovorí odborníčka na sociálnu psychológiu Vladimíra Kurincová Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.Experti radia trénovať sa v tom, že budeme robiť odstup medzi emočnou reakciou. Inak povedané, keď aj dôjde k nejakej miernej, život neohrozujúcej kolízii s iným vodičom, nebudeme reagovať hneď, pozdržíme svoje "ventilovanie sa". "Takisto je dobré sa nastaviť tak, že ak urobím nejakú chybu ja, druhému vodičovi sa ospravedlním, či už jednoduchým gestom alebo zablikaním. Všetkým nám predsa padne takýto ľudský prístup dobre. Zvlášť v dnešnej dobe veľmi potrebujeme vzájomne si prejavovať ľudskosť, rešpekt, byť k sebe milší. A to nielen na cestách ale vo všetkých oblastiach spolunažívania," hodnotí psychologička Vladimíra Kurincová Čavojová.Na ospravedlnenie sa druhému existuje v medzinárodnej posunkovej reči konkrétny znak. Stačí zovrieť dlaň v päsť a urobiť ňou kruh na hrudi v smere hodinových ručičiek, prípadne vo vzduchu, aby to dobre videl aj vodič, ktorému svoje gesto posielame. Ako tento posunok vyzerá a prečo je dobré o ňom vedieť, ukazuje práve nová kampaň poisťovne KOOPERATIVA.S týmto gestom pracuje v kľúčovom videu nasadenom do médií, kde rozpracováva formou špeciálneho formátu online videoankety s vodičmi. Myšlienku, ktorá vznikla v spolupráci s kreatívnou agentúrou Core4, prevezmú aj viacerí spolupracujúci influenceri v rámci sociálnych sietí, kde bude poisťovňa využívať jednotné označenie #respektzavolantom. Súčasťou bude aj podporná PR kampaň. Tá sa hlbšie pozrie na psychologické pozadie nášho správania za volantom a v spolupráci so psychologičkou dáva tipy, ako na sebe pracovať s cieľom byť pre druhých viac ohľaduplnými spoluúčastníkmi cestnej premávky.