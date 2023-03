KOOPERATIVA upozorňuje na aktualizáciu zmlúv poistenia domova

Ceny stavebných prác a materiálov narástli priemerne o 17 %

Aktualizácia poistnej zmluvy je dnes nevyhnutná

Najčastejšie škody v rámci nehnuteľnosti a domácnosti

28.3.2023 (SITA.sk) -Podľa ekonomických analytikov si mohli Slováci dovoliť na konci roka 2022 pri inflácii 12,8 % nakúpiť z priemernej mzdy o 4,5 % menej tvarov a služieb než na začiatku roka. Ďalšie dáta poisťovne KOOPERATIVA uvádzajú, že kým pred rokom a pol obyvateľovi Slovenska deň pred výplatou zostávalo v priemere 15 % z predošlej výplaty, minulý rok v treťom štvrťroku to bolo už len 5 %. Keď sa výplata kvôli bežným nákupom a plateniu účtov míňa rýchlejšie, hrozí oveľa viac, že nezostanú rezervy na vysporiadanie sa s nečakanými nepríjemnosťami. S tými však treba z dlhodobého hľadiska počítať.Pravdepodobnosť, že bude potrebné dať do poriadku určitú škodu v poistenom byte či dome, rokmi stúpa. Keď sa pozrieme na obdobie napr. štyroch či piatich rokov, toto riziko sa podľa našich skúseností u poistených klientov pohybuje už na úrovni dvojciferného čísla," uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.Pri riešení otázky poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti je nutné brať do úvahy aj zvyšovanie cien stavebných materiálov a práce majstrov. To sú kľúčové položky, ktoré treba zaplatiť, ak dôjde v byte, dome či na ďalšom majetku k nečakanej škode. "Podľa našich zdrojov, ceny v stavebníctve rástli v roku 2022 výrazne rýchlejšie než priemerná inflácia. Medziročný nárast ceny prác stavbárov dosiahol v januári 2023 až 18,6 %. Materiály v stavebníctve zdraželi v rovnakom porovnaní medziročne o 15 %," uvádza Silvia Nosková Illášová.Keďže bude treba zaplatiť kvôli inflácii za domácu rekonštrukciu po vytopení, požiari či víchrici už výrazne viac, domácnosti by mali myslieť na to, ako sa zabezpečiť, aby sa im z poistky vrátila celá táto suma. Podľa zástupkyne poisťovne KOOPERATIVA však už dnes pôvodne uzatvorené podmienky v poistných zmluvách vo väčšine prípadov nepostačujú na pokrytie reálnych nákladov na opravu. Riešením je dohodnutie si tzv. indexácie poistnej sumy v poisťovni."Poisťovňa každý rok podľa vývoja stavebného cenového indexu upravuje poistnú sumu aj cenu poistky za nehnuteľnosť. Na to, aby sa tak dialo, je však potrebné dať svoj súhlas na indexáciu a aktualizovať si poistnú zmluvu," vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA a pokračuje: "Výhodou je, že pri indexácii bude tento prepočet prebiehať automaticky, čiže netreba nič držať v hlave a zmluva bude vždy aktuálna. Potrebu aktualizácie poistnej zmluvy v spolupráci s finančnými poradcami či priamo u nás v poisťovni aktívne komunikujeme klientom už od minulého roka. Úprava poistného o pár eur znamená vo výsledku rozdiel tisícov eur, ktoré budú klientovi vyplatené zo škody."Podľa údajov poisťovne KOOPERATIVA patrí medzi najčastejšie hlásené škody vlastníkmi bytov na Slovensku zatečenie podláh a stropov z vodovodných zariadení, práčky, umývačky či vytopenie od susedov. "Častou poistnou udalosťou v bytoch býva aj vytopenie susedov zapríčinené zo strany klienta, čo kryje poistenie zodpovednosti za škodu na majetku. Problém doma vzniká aj kvôli skratom elektromotorov v spotrebičoch, ktoré sa nezriedka končia požiarom. Ak hovoríme o klientoch, ktorí majú poistený vlastný dom, rizík je, pochopiteľne, omnoho viac," približuje za poisťovňu Silvia Nosková Illášová. Tie súvisia najmä s nepriaznivým počasím a živelnými pohromami.Medzi najčastejšie poistné udalosti na rodinných domoch patria zaplavené pivnice a obytné priestory, búrlivým vetrom a búrkami poškodené strechy ale aj vybavenie záhrad – altánky, záhradné domčeky či bazény.