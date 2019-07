Kooperativa vyplatila tento rok klientom už viac ako milión eur za nadštandardné riziká v rámci PZP

hlásenie škôd nonstop elektronicky cez www.koop.sk alebo telefonicky



riešenie škody online - stav riešenia škody a vkladanie dokumentov potrebných k riešeniu škody na www.koop.sk



asistenčné služby 24 hodín denne



široká sieť partnerských opravovní a miest pre realizáciu obhliadky poškodeného vozidla na celom území SR



úhrada poistného inkasom z účtu - klienti Slovenskej sporiteľne a VUB banky majú možnosť priamo v poistnej zmluve dohodnúť si platbu inkasom



úhrada poistného kartou cez terminály vo vybraných pobočkách



úhrada poistného cez www.koop.sk



mobilná aplikácia KOOPERATIVA help – aplikácia užitočná pre všetkých – vedie krok za krokom v prípade škody na cestách v SR aj v zahraničí, inštrukcie pomôžu pri záchrane života, obsahuje tlačidlo 112.



klientsky portál eKooperativa – klienti získajú informácie o poistných zmluvách a škodách kedykoľvek a kdekoľvek.



30.7.2019 (Webnoviny.sk) -Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, ktoré sa skrýva za skratkou PZP, je povinné zo zákona. Z poistnej zmluvy PZP poisťovňa zaplatí škody, ktoré poistený spôsobí svojim autom niekomu inému. Aj to je jeden z dôvodov, prečo pri jeho výbere zohráva hlavnú úlohu cena. Poisťovňa KOOPERATIVA však ponúka v rámci PZP benefity havarijného poistenia klientom v rámci verejných prísľubov, ktoré získajú k poistnej zmluve PZP. Vybrané riziká, ktoré sú štandardne súčasťou havarijného poistenia, získajú klienti zdarma. Povinné zmluvné poistenia v poisťovni KOOPERATIVA kryje aj škody, ktoré vzniknú na vozidle klienta dôsledkom živelnej udalosti, poskytne poistenie úrazu vodiča a posádky vozidla, ktoré spôsobilo škodu. Ďalej poskytuje poistenie batožiny, jej poškodenie, zničenie alebo stratu v dôsledku havárie alebo živelnej udalosti a taktiež uhradí škody na vozidle klienta PZP po zrážke so zverou.Klienti poistnou zmluvou PZP teda získavajú niektoré výhody havarijného poistenia. V uplynulých mesiacoch miera škôd, ktoré by klientom bez havarijného poistenia nemal kto preplatiť stúpala. Poisťovňa KOOPERATIVA z týchto verejných prísľubov preplatila klientom už takmer 1,1 milióna eur. Najviac škôd krytých v rámci PZP verejnými prísľubmi bolo spôsobených stretom so zverou. Poisťovňa z tohto rizika vyplatila za prvých šesť mesiacov klientom viac ako 870 tisíc eur. Druhým najčastejším rizikom, ktoré klienti mohli uplatniť zo svojho PZP, predstavoval živel."Poisťovňa KOOPERATIVA neustále sleduje trendy a prináša nové riešenia pre poskytovanie kvalitných služieb klientom. Všetky naše aktivity sa sústreďujú na jedinú vec – spokojnosť našich klientov a byť pre nich poisťovňou prvej voľby," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Ing. Vladimír Bakeš.Ďalšie služby pre komfort klientov poisťovne KOOPERATIVA:Viac informácii o poistení PZP nájdete na: www.koop.sk Inzercia