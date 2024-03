Koordinátori výzvy za odstúpenie Šimkovičovej reagujú na jej tvrdenia, vidia v nich len snahu odviesť pozornosť

Reakcia na video ministerky

Vytvorenie spoločenského tlaku

Bežný postup aj pre právne záväzné petície





Ministerka Šimkovičová pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti Telegram informovala, že Odbor kontroly ministerstva kultúry ukončil preverovanie výzvy na jej odstúpenie. Zdôraznila, že organizátori podpisy nezbierali formou petície, ale iba v podobe výzvy. „Prečo asi?,“ spýtala sa.



„Každý, kto pozná zákon vie, že petícia musí spĺňať zákonom dané náležitosti. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu a verifikovaný podpis. V závere sa overuje, či podpísaná osoba skutočne existuje. V prípade výzvy je to inak,“ vravela ministerka. Dodala, že pri výzve nik neoveruje, či podpísaný človek reálne existuje.



„Suma sumárum, organizátori výzvy na moje odstúpenie odovzdali zoznam, na ktorom sú uvedené mená, mestá a e-mailové adresy ľudí, pri ktorých sa nedá overiť, či naozaj existujú,“ tvrdila Šimkovičová.



„Napriek tomu, že celý čas tvrdili, že fiktívnych ľudí vedia vyselektovať,“ pokračovala šéfka rezortu kultúry s tým, že nevedia ako, keďže podľa nej organizátori videli len to, čo oni na ministerstve, a to „zhluk neúplných a neoverených údajov“.





11.3.2024 (SITA.sk) - Koordinátori výzvy za odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) reagujú na jej tvrdenia k podpisom zozbieraným v rámci výzvy. Šéfka rezortu kultúry sa podľa nich snaží odviesť pozornosť od toho, že Ministerstvo kultúry SR pri kontrole neobjavilo tisícky duplicitných či falošných podpisov, o ktorých opakovanie hovorilo, a pre ktoré podalo podnet na Generálnu prokuratúru SR „Tým sa len potvrdzuje, že išlo o prázdny pokus o zastrašenie občianskej iniciatívy a účelovú diskreditáciu výzvy na odstúpenie ministerky,“ tvrdí koordinačný výbor. Koordinátori tiež vyjadrili názor, že rezort kultúry by sa namiesto márneho hľadania formálnych nedostatkov mal venovať obsahu výzvy. Pripomínajú tiež, že výzvu podpísalo viac než 180-tisíc osôb.Koordinačný výbor zareagoval na video ministerky, ktoré bolo zverejnené na instagramovom účte MK SR 7. marca vo večerných hodinách, a v ktorom Šimkovičová hodnotila kontrolu verejnej výzvy na jej odstúpenie. Koordinátori ďalej uviedli, že video bolo po niekoľkých hodinách stiahnuté, no i tak mali potrebu reagovať naň (video so zhodnotením kontroly pridala ministerka i na svoj účet na sociálnej sieti Telegram, v čase spracovania tohto textu tam bolo stále dostupné - pozn. SITA).„Ministerka vo videu oznamuje, že po mesiac trvajúcej kontrole ministerstvo kultúry vyhodnotilo, že podpisová akcia, ktorú sme vytvorili, pomenovali, po celý čas komunikovali a odovzdali ako otvorenú výzvu, je výzva. Od začiatku sme si boli vedomé a vedomí, že podpisová akcia nespĺňa parametre petície, pretože na Slovensku dodnes neexistuje portál, ktorý by umožnil zbierať overené elektronické podpisy. Túto úlohu zanedbalo niekoľko vlád. Jediný spôsob, ako realizovať legitímnu petíciu, je teda zbierať podpisy fyzicky na papieri, na čo sme nemali žiadnu kapacitu," uvádza koordinačný výbor.Doplnil, že otvorená výzva slúži najmä ako legitímny nástroj na vytváranie spoločenského tlaku. To sa podľa nich v prípade tejto výzvy „podarilo nad očakávania". Šimkovičová v predmetnom videu tiež spochybnila možnosť manuálnej kontroly podpisov, a to z toho dôvodu, že signatári výzvy uvádzali len svoje meno, miesto pobytu a e-mailovú adresu. Podľa ministerky tak nie je možné overiť ich totožnosť.„To ale nie je možné ani pri oficiálnej petícii, pri ktorej sa podpisy zbierajú fyzicky na papieri. Signatárstvo totiž petíciu podpisuje bez kontroly totožnosti, ani v tomto prípade teda nie je možné ich identitu overiť na sto percent. Jednoducho nie je možné zaručiť, že sa daná osoba podpisuje skutočne svojím menom. Podpisy sa preto aj pri právne záväznej petícii kontrolujú až po uzavretí samotného zbierania, a to tak, že sa vyberie náhodná vzorka signatárstva, ktorých mená a miesta bydliska sa overujú prostredníctvom verejne dostupných údajov a databáz,“ vysvetľuje koordinačný výbor.Následne sa vyhodnotí percento nedohľadateľných signatárov, ktoré sa aplikuje na celú vzorku podpisov, ide o postup bežne používaný pri právne záväzných petíciách.„Presne rovnaký postup manuálnej kontroly sme aplikovali aj my, hoci nás k tomu pri formáte otvorenej výzvy nič nezaväzovalo. Percento nedohľadateľného signatárstva sme pri kontrole vyhodnotili na 1 %, čo sme pri odovzdaní výzvy komunikovali MK SR, ako i médiám,“ uviedol koordinačný výbor.