Kopanecké lúky sú svetovým unikátom, kosiť sa musia ručne

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vernár 11. júla (TASR) – Druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody najcennejšie lúky na Slovensku sa nachádzajú v katastri obce Vernár neďaleko Popradu. Ide o Kopanecké lúky v Národnom parku Slovenský raj, ktoré sú naozajstným svetovým unikátom a je potrebné ich kosiť ručne. Aj preto do regiónu zavítala v týchto dňoch päťdesiatka koscov, ktorí majú v pláne za tri dni ručne pokosiť tri hektáre tejto najvzácnejšej lúky.„Na ploche 0,25 metra štvorcového Kopaneckých lúk rastie až 52 druhov vyšších rastlín. Na svete nie je známa lokalita, kde by ich na ploche takejto veľkosti rástlo viac,“ upozornil riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil, ktorý chcel na prvom ročníku spoločného ručného kosenia Kopaneckých lúk upozorniť na ich vzácnosť a význam, no zároveň pripomenúť, že starostlivosť o ne je veľmi náročná.Podľa neho je paradoxné, že sme o tieto lúky takmer prišli. Do roku 1975 ich kosili vlastníci z obce Vernár ručne, po vzniku družstva sa však lokalita postupne prestala využívať. Veľká vzdialenosť od družstva, neprístupnosť terénu a strmé svahy, znemožňovali prístup pre ťažšie stroje a tak Kopanecké lúky začali zarastať náletom smreka a borovice.priblížil riaditeľ Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie Ján Šeffer. Podľa neho sa tento skvost v juhozápadnej časti Slovenského raja podarilo zachrániť v hodine dvanástej.Z rôznych fondov a grantov sa odvrátila priama záhuba lúk, vyčistili sa od náletových drevín a prvýkrát po dlhých rokoch sa aj pokosili.skonštatoval Dražil s tým, že lúka ostane lúkou len vtedy, keď sa kosí a Kopanecké lúky sú dielom ľudí z obce Vernár.Sú veľmi strmé a bežné mechanizmy sa tam nedostanú.konštatoval Dražil.Kopanecké lúky sa nachádzajú v nadmorskej výške 1000 metrov medzi Hrabušicami a Dobšinskou ľadovou jaskyňu. Príroda tu dokázala vypestovať jednom metri štvorcovom až 71 druhov vyšších rastlín. Okrem rôznych druhov tráv, ktoré sú ich základom, tam kvitnú rôzne byliny od jari až do jesene. Rastú tam aj rôzne ohrozené a chránené druhy rastlín, skoro na jar zakvitnú lúky napr. šafranom spišským.ozrejmil Dražil s tým, že až tretina vyšších rastlín na týchto lúkach má liečivé účinky.Prvý ročník ručného kosenia Kopaneckých lúk je spomienkou na tradičné hospodárenie na horských lúkach.upozornil starosta Vernára Vladimír Ondruš. Zachovanie týchto lúk vníma nielen z pohľadu ochrany prírody, ale predovšetkým ako udržanie tradícií a kultúrneho dedičstva.