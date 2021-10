Kopecký sa o sexuálnom obťažovaní spoluhráča v Chicagu dozvedel až od právnikov

Sústredení na play-off

Padali hlavy

30.10.2021 - Po vyše desiatich rokoch vzkriesená kauza sexuálneho obťažovania Kyla Beacha videoanalytikom Bradom Aldrichom v elitnom hokejovom tíme NHL Chicago Blackhawks je zaujímavá aj pre slovenských fanúšikov.V roku 2010 si dres Chicaga obliekali a Stanleyho pohár klubu pomohli získať aj útočníci Marián Hossa a Tomáš Kopecký."Nevedel som o ničom. Dozvedel som sa to pred niekoľkými mesiacmi, keď mi volali cez telemost právnici. Vtedy mi nepovedali ani konkrétne mená, len to, či som niečo v tej dobe postrehol. Šokovalo ma to, lebo Kyla Beacha som poriadne ani nepoznal. Bol vtedy v záložnom tíme," uviedol Tomáš Kopecký v rozhovore pre denník Šport.Tridsaťdeväťročný dubnický rodák tvrdí, že v šatni sa určite vtedy neriešilo nič, čo by malo spojitosť s obťažovaním jedného z hráčov. Z toho vyplýva, že ostatní hokejisti o tom ani nemuseli vedieť."Boli sme vtedy plne sústredení na play-off, niečo také by som určite postrehol. Odsudzujem podobné veci ako sexuálne obťažovanie alebo rasizmus. Nemá to so športom nič spoločné a nepatrí to nielen tam, ale ani do slušnej spoločnosti," zdôraznil Kopecký.Na priamu otázku Športu, ako si spomína na videotrénera Aldricha, Kopecký odpovedal: "Ku mne sa správal profesionálne. Ani som nepostrehol, že by mal k niekomu hlúpe poznámky, alebo sa čudne správal, či nedajbože niekoho sexuálne obťažoval."Vinou tohto škandálu v uplynulých dňoch padali v hokejovom Chicagu hlavy. V klube skončil dlhoročný generálny manažér Stan Bowman, ale aj vtedajší tréner Joel Quenneville, ktorý aktuálne viedol konkurenta v NHL Florida Panthers."Keď sa niečo podobné stane a potvrdí to vyšetrovanie, musí byť niekto za veci zodpovedný. Majitelia klubu si veľmi dobre zvážili, čo je pre nich najlepšie a zvolili podobný prístup. Sám nemôžem povedať na Blackhawks jedno krivé slovo. Vždy sa ku mne chovali profesionálne a v klube všetko fungovalo," dodal držiteľ striebornej medaily z MS 2012.