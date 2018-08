Koproducentom filmu a a seriálu Generál bude RTVS

Úlohu generála Štefánika prijal herec Milan Ondrík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. augusta (TASR) - RTVS je koproducentom filmu a trojdielneho seriálu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s názvom Generál. Podpisom dodatku k zmluve o spolupráci to potvrdili generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník a producent Milan Stráňava z produkčnej spoločnosti JMB Film & TV Production. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Juraj Kačo.uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.Generál má za sebou už niekoľko filmovacích dní na Košariskách, v rodnom kraji M. R. Štefánika a v skanzene pri Martine. Film by sa mal dostať do kín v októbri 2019, televízna trojdielna miniséria má mať premiéru v decembri toho istého roka.Režisérom filmu a spoluautorom scenára je Francúz Jérôme Cornuau, úlohu generála Štefánika prijal herec Milan Ondrík. Snímku podporil aj Audiovizuálny fond.