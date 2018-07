Korčok: Diplomati EÚ vyjadrili obavy z vývoja v Moldavsku

Na archívnej snímke Ivan Korčok Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Brusel 16. júla (TASR) - Členské štáty Európskej únie opätovne vyjadrili silnú podporu pre utužovanie vzťahov s krajinami Východného partnerstva. Na margo pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.Pozícia európskej diplomacie je podľa neho v tejto oblasti jasná: EÚ je silným podporovateľom pokračovania Východného partnerstva.uviedol Korčok.V čase, keď sa bude pripomínať desať rokov existencie Východného partnerstva, prichádza podľa Korčoka moment, kedy by sa Únia mala zamyslieť nad tým, ako chce po roku 2020 pokračovať vo vzťahoch so šesticou postsovietskych krajín: Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou.skonštatoval slovenský diplomat.Na otázku TASR, či Rumunsko nebude mať počas svojho predsedníctva v Rade EÚ (prvý polrok 2019) snahu dôraznejšie upriamiť pozornosť na dianie v Moldavsku, Korčok pripustil, že je to možné. Rumunsko má totiž spomedzi členov EÚ najbližšie ku krajinám Východného partnerstva a má osobitné väzby na Moldavsko.odpovedal Korčok. Upozornil, že Východné partnerstvo je o tom, že každá krajina z tejto skupiny si sama určí, do akej miery chce s Úniou zdieľať spoločné hodnoty.e, ale rozhodnutie je na nich. Čím viac sa budú k týmto hodnotám približovať, tým užší môže byť náš vzťah," dodal.Korčok pripomenul, že niektoré krajiny Východného partnerstva už majú bezvízový režim s EÚ a sú tu aj iné konkrétne veci, ktoré Únia ponúka tomuto regiónu. Všetko však podľa neho záleží od jednotlivých krajín, do akej miery chcú spolupracovať.