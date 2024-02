Korčok je „nastrčená figúrka“ a je americkejší ako Američania. Kandidát na prezidenta podáva podnet pre články v časopise (video)

Predvolebný leták

28.2.2024 (SITA.sk) - Kandidát na post prezidenta Ivan Korčok podáva podnet pre porušenie pravidiel kampane.Dôvodom je vydávanie časopisu Extra Plus Premium, ktorého dve vydania sa už ocitli v poštových schránkach obyvateľov po celom Slovensku.Korčok je presvedčený, že časopis porušuje zákaz iných subjektov viesť volebnú kampaň.„Podávam preto podnet na prešetrenie porušenia zákona číslo 181 z roku 2014, konkrétne paragrafu 2. Celý časopis je venovaný na jednej strane oslave prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho a na druhej strane konšpiráciám a dezinformáciám, ktoré sa týkajú mojej osoby,“ povedal Korčok v stredu na tlačovej besede.Podľa Korčoka je na prvý pohľad zrejmé, že toto nie je normálny časopis, ale predvolebný leták. Hovoria o tom titulky článkov ako: „Korčok nie je slovenský prezident“, „Kto financuje Korčoka?“ „Korčok je nastrčená figúrka“, „Korčokov rodinný zlepenec“ či „Korčok je americkejší ako Američania“.Na druhej strane časopis velebí Petra Pellegriniho s titulkami, ktoré používajú jeho volebný slogan „Slovensko už potrebuje pokoj“ alebo „Pellegrini – prezident, za ktorého sa nebudeme hanbiť“.Korčok zdôrazňuje, že predvolebné letáky, nech už ich platí ktokoľvek, sa musia započítať do výdavkového limitu na kampaň, ktorý je zákonom určený pre každého kandidáta vo výške 500-tisíc eur.„Na transparentnom účte Petra Pellegriniho o týchto volebných novinách nie je ani náznak a rovnako nie je uvedený ani objednávateľ a dodávateľ. Som presvedčený, tento volebný leták je súčasťou kampane Petra Pellegriniho, a preto musí byť aj zaúčtovaný," hovorí Korčok, ktorému sa ozývajú ľudia z celého Slovenska, že takýto leták dostali do schránok.Podľa odhadov odborníkov z branže stojí takáto akcia viac ako 100-tisíc eur.