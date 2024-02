Korčok návštevami škôl údajne porušuje zákon, ministerstvo upozornilo na politickú činnosť a propagáciu

Politická propagácia je zakázaná

Dôležitý je aj čas návštevy školy

Korčok s mladými len diskutoval

7.2.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR upozornilo ako zriaďovateľov škôl Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) Prešovský samosprávny kraj (PSK) na porušenie zákona zakazujúceho politickú činnosť a propagáciu na školách a v školských zariadeniach.Ministerstvo totiž dostalo podnet v súvislosti s návštevami prezidentského kandidáta Ivana Korčoka na školách. Konkrétne išlo o Gymnázium v Snine a Strednú zdravotnú školu v Lučenci.„Podľa školského zákona sa v školách a v školských zariadeniach zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Z pohľadu účelu tohto ustanovenia je potrebné vychádzať zo širšieho rámca toho, že na školách sa zakazuje akákoľvek politická propagácia, vrátane propagácie politikov alebo kandidátov do politických funkcií, napríklad aj kandidátov na funkciu prezidenta alebo funkciu predsedu samosprávneho kraja, či starostu obce," uviedol rezort školstva na svojom webe.Poznamenal tiež, že nemožno rozlišovať medzi takzvanými občianskymi kandidátmi, ktorí nie sú príslušníkmi politických subjektov, a kandidátmi, ktorí sú členmi politických strán alebo majú ich podporu. V takom prípade by podľa MŠVVaM SR mohlo ísť o nerovný prístup voči kandidátom.Rezort považuje za potrebné posudzovať jednotlivé návštevy politikov v školách individuálne, a to z toho hľadiska, či je ich cieľom politicky neutrálna diskusia, alebo sú len prostriedkom na zviditeľnenie sa a politickú propagáciu.„V spomínaných dvoch konkrétnych prípadoch je podľa ministerstva školstva dôvodné predpokladať, že išlo o politickú propagáciu, hoci obsah diskusie nemusel mať primárne politický obsah. V tomto kontexte je však potrebné vziať do úvahy aj čas návštevy školy, keďže od 9. januára 2024 prebieha volebná kampaň," konštatoval rezort školstva (video z diskusie na Strednej zdravotnej škole v Lučenci sa na Korčokovom facebooku objavilo v stredu 31. januára, príspevok o diskusii na gymnáziu v Snine je z 26. januára - pozn. SITA).„Rovnako nie je prípustné využívanie priestorov škôl a diskusií so žiakmi na politickú propagáciu prostredníctvom propagačných obrázkov alebo videí, ktoré sú používané v rámci politickej aktivity alebo volebnej kampane," dodalo ministerstvo a poukázalo, že i v tomto konkrétnom prípade boli na sociálnych sieťach kandidáta publikované zábery z diskusií v predmetných školách, a teda boli využité v rámci jeho kampane.„Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR preto upozorňuje všetky školy a školské zariadenia na citované ustanovenie školského zákona, aby sa v priebehu kampane predchádzalo jeho porušovaniu," uzavrel rezort školstva.Samotný Ivan Korčok sa pre agentúru SITA vyjadril, že na daných školách najmä počúval a diskutoval o tom, čo mladých trápi.„Chodím sa tam normálne ľudsky rozprávať a vnímať, čo mladí ľudia chcú, čo by chceli inak a čo im chýba. Intenzívne vnímam ich dezilúziu zo stavu spoločnosti a pocit, že ich v súčasnosti málokto počúva," uviedol vo svojom vyjadrení.Je toho názoru, že zákon nijakým spôsobom neporušil. Dodal, že jeho (zákona) interpretáciu zo strany rezortu školstva považuje za politicky účelovú.