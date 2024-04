Korčok odmietol Matovičove fauly na Pellegriniho, šéf Hlasu mu v prezidentskom dueli kládol vinu za stav krajiny (foto)

aktualizované 3. apríla 21:37



Uvedomujú si, o čo ide

Kto môže rozkývať vládu

Korčok bol 27 rokov diplomatom

Pellegrini nechal zbúrať Rázsochy

3.4.2024 (SITA.sk) -Korčok si váži podporu hnutia Slovensko , odmieta však útoky, ktoré zazneli zo strany predsedu hnutia Igora Matoviča smerom k Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ).Uviedol to občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok v prezidentskom dueli RTVS Ako Korčok zdôraznil, váži si, že bolo odporúčané voličom hnutia Slovensko, aby ho podporili v druhom kole prezidentských volieb.„Vážim si to z dôvodu, že aj oni si uvedomujú, o čo ide v týchto prezidentských voľbách a vedia veľmi dobre, že rozhodnú o tom, či bude v Prezidentskom paláci niekto, kto bude plniť príkazy súčasného predsedu vlády," vyhlásil Korčok s tým, že si váži podporu všetkých strán, ktoré mu ju dali, pretože u týchto strán je zrejmé, že im záleží na budúcnosti Slovenska.„Na rozdiel od koaličných strán vedia, čo je to právny štát, vedia, že tu ide o demokraciu, vedia, kde Slovensko patrí," uviedol Korčok.Dodal, že Pellegrini je schopný pre podporu, ktorú chce získať od Štefana Harabina SNS ), prijať aj veci, ktoré z úst Danka a Harabina zaznievajú. Ide podľa neho len o to, aby sa Pellegriniho prípadným zvolením nerozkývala vláda."Ja vládu nerozkývem, keď sa stanem prezidentom. Rozkývete ju vy a z toho je nervózny aj Danko aj ostatní koaliční partneri," odkázal Korčok Pellegrinimu.„Som občiansky kandidát, kvôli mne nebolo nutné organizovať koaličné rady tak, ako to je dnes. Na koaličných radách bolo pravdepodobne témou to, akým spôsobom bude Pellegrini garantovať, že bude chrániť vládu," uzavrel Korčok.Peter Pellegrini v prezidentskom dueli na RTVS uviedol, že Ivan Korčok nesie väčšiu vinu a zodpovednosť za to, v akom stave sa nachádza Slovensko. Svoje tvrdenie argumentoval tým, že občiansky kandidát na prezidenta Korčok je vo výkonných funkciách dlhšie ako on.„Korčok bol ministrom v tom najhoršom období, keď sme mali najnedôveryhodnejšiu vládu, ktorá terorizovala ľudí, spôsobila marazmus a úpadok, z ktorého sa budeme dostávať ešte veľmi veľa rokov," vyhlásil Pellegrini s tým, že on by nikdy nemohol slúžiť raz ľavici, raz pravici, raz liberálom a raz progresívcom. „Ja som vlastenec a sociálny demokrat a nikdy iný nebudem," dodal Pellegrini.Korčok sa ohradil, že Pellegrini vytvára veľmi pokrivenú fikciu, keď tvrdí, že bol 30 rokov v politike. „Ja som nebol 30 rokov v politike. Ja som bol 27 rokov v diplomatickej službe SR. Slúžil som SR, áno, za všetkých vlád. Tie vlády boli zvolené. Ja sa podpisujem pod všetko, čo som robil a moja vizitka ako diplomata je, že som viedol rokovania o vstupe do NATO a EÚ," uviedol Korčok s tým, že Pellegrini si 20. výročie vstupu SR do NATO ani nevšimol.Ako Korčok ďalej uviedol, Pellegrini bol predsedom vlády a v rukách mal najkľúčovejšie rezorty ako zdravotníctvo či školstvo, pre ktoré ľudia utekajú preč zo Slovenska.Korčok v diskusii kritizoval Pellegriniho aj za to, že nechal ako premiér zbúrať nemocnicu Rázsochy. Pellegrini vysvetlil, že po sebe zanechal čistý pozemok s rozbehnutým verejným obstarávaním, no ďalšia vláda s tým za tri roky nič nespravila.