Korčok označil útok na Fica za bezprecedentný čin. Vyzýva politikov, aby začali konať a nesedeli na sociálnych sieťach (video)

Premiérovi praje veľa síl

Koalícia bičuje emócie

15.5.2024 (SITA.sk) - Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok označil atentát na premiéra Roberta Fica za hroznú vec a bezprecedentný čin.Očakáva, že to pravdepodobne veľmi zmení spoločnosť. Prejavy násilia, fyzického i verbálneho, dôrazne odsúdil. Ficovi poprial veľa síl, aby to všetko zvládol.„Chcem ale štátnym orgánom pripomenúť, že to je mimoriadny bezpečnostný incident. Preto v tejto situácii majú štátne inštitúcie okamžite konať a informovať," dodal.„Kde je okamžité zvolanie Bezpečnostnej rady , kde je Úrad na ochranu ústavných činiteľov , aby informoval, čo sa presne stalo a kde je minister vnútra?," spytoval sa.„Zatiaľ evidentne všetci sedia na sociálnych sieťach a vyžívajú sa v beletrii na facebooku," poznamenal. Poukázal i na koaličných politikov, ktorí podľa neho bičujú emócie. Vyzval ich, aby začali konať tak, ako im zákon ukladá v takýchto situáciách.