Korčok: Rozdeľovanie západnej liberálnej demokracie neprichádza len zvonka, ale aj zvnútra

Očakával väčšiu pospolitosť západu

Jasné pozície

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rozdeľovanie západnej liberálnej demokracie neprichádza len zvonka, ale aj zvnútra. Na konferencii Tatra Summit 2021 to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) s tým, že vyjadrenia spochybňujúce liberálnu demokraciu prichádzajú aj z regiónu Vyšehradskej skupiny.Šéf slovenskej diplomacie vysvetlil, že oponenti západných demokracií sa snažia ukázať, že západ nie je schopný bojovať s globálnymi výzvami.„Pravdou je, že tieto rozdeľujúce aktivity nepochádzajú len zvonka, ale aj zvnútra našej západnej komunity,“ uviedol Korčok. Podľa neho niektorí veria, že liberálna demokracia je synonymom dekadentných západných hodnôt.Korčok skonštatoval, že v súčasnosti si pozíciou západu na globálnej scéne nie je taký istý, ako bol na začiatku tohto roka po zmene americkej administratívy. Slovenský minister zahraničných vecí očakával po výmene amerického prezidenta väčšiu pospolitosť západu.Diskutujúci sa však zhodli, že globálna dohoda s cieľom zaviesť rozsiahle zmeny v zdaňovaní veľkých nadnárodných spoločností bola dobrým príkladom západného vodcovstva. Zároveň však Korčok poukázal na negatívny dopad ukončenia misie v Afganistane.„Možno to nebude tak, ako som naivne veril na začiatku tohto roka, že západ ako celok sa pokúsi robiť veci spolu. Možno budeme vidieť pokračujúcu fragmentáciu západu. Možno uvidíme americký západ, európsky západ, indo-pacifický západ. Tu mám pochybnosti, či na tom s takýmto prístupom k západu budeme lepšie pri konfrontácii globálnych výziev,“ doplnil Korčok.Obnoviť silu liberálnej demokracie možno podľa Korčoka cez jasné pozície. „Ak zostaneme pri tom, čo robí liberálnu demokraciu takým úspešným konceptom, je to najmä právny štát. Je pre mňa šokujúce, že 30 rokov od roku 1989 sa z právneho štátu stáva rozdeľujúca otázka v Európskej únii a v tomto regióne,“ uzavrel minister.