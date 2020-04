Korčok s Naďom budú spolupracovať, ich tímy pripravia novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu

Vypracujú dva nové dokumenty

Minulá vláda úlohu nedokončila

17.4.2020 - Slovensko bude mať novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu SR. Informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po spoločnom stretnutí. Ministri sa chcú pravidelne stretávať a obnoviť vzťahy medzi svojimi rezortmi, ktoré boli podľa nich v poslednom období narušené.„Chýbala komunikácia medzi rezortmi, pritom medzi máloktorými je toľko presahov a prienikov, o ktorých by mali komunikovať,“ povedal na úvod Korčok.Spoločne s Naďom sa dohodli, že v momente ako skonči krízová situácia, sadnú si spoločne rezortné tímy, ktoré vypracujú novú bezpečnostnú o obrannú stratégiu SR. Ministri sa zhodli na tom, že vypracujú dva nové dokumenty.Naď ešte zdôraznil, že podľa neho nič neuškodilo slovensko-ruským vzťahom viac ako pôsobenie Slovenskej národnej strany (SNS) vo vláde. „Chcem aby sme veľmi úzko komunikovali a naše tímy sa pravidelne stretávali,“ uzavrel Korčok.Minulá vláda síce chválila bezpečnostnú a obrannú stratégiu SR, no nepredložila ich na schválenie do Národnej rady SR.Bezpečnostná stratégia SR je verejný dokument v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Nahradiť mala bezpečnostnú stratégiu schválenú ešte 27. septembra 2005. Kľúčovým prvkom dokumentu je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie založenej na širokej politickej zhode.Obranná stratégia SR je dokument o obrane štátu, jej predloženie do parlamentu ustanovuje zákon o obrane. V stratégii z roku 2005 sa pozornosť upriamuje na naplnenie záväzkov voči NATO a EÚ.