Korčok sa stretol s chorvátskym náprotivkom, k medzinárodným otázkam sa staviame podobne

Motiváciu krajín Balkánu treba zvýšiť

Prebrali aj dopady koronakrízy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - V mnohých otázkach zahraničnej politiky si Slovenská republika s Chorvátskom rozumie. Vzájomný obchod je stabilný, aj keď vždy je priestor urobiť viac. Po stretnutí so svojim chorvátskym rezortným partnerom Gordanom Grlićom Radmanom v pondelok 15. februára v Záhrebe to skonštatoval šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS). Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Obaja ministri na bilaterálnom rokovaní prediskutovali aktuálne európske témy, vrátane politiky rozširovania Európskej únie (EÚ) na západnom Balkáne. Vymenili si tiež názory na vývoj situácie v regióne s osobitným dôrazom na Bosnu a Hercegovinu a možnosti, ako tejto krajine pomôcť.Zhodli sa na tom, že rozširovanie je jednou z najúspešnejších politík EÚ a je nutné zvýšiť motiváciu krajín západného Balkánu realizovať reformy – najmä v oblasti justície a právneho štátu – ako jednu z nosných podmienok pre vstup do EÚ.„S ministrom Radmanom sme sa zhodli, že v oblasti dodržiavania ľudských práv je potrebné pokračovať vo vyvíjaní koordinovaného tlaku či už na pôde EÚ alebo aj ďalších medzinárodných organizácií. Osobitne sme sa v tomto kontexte zaoberali dianím v Bielorusku a spoločnú pozíciu zdieľame aj v prípade ruského opozičného politika Alexeja Navaľného ,“ priblížil Korčok.Ministri sa dotkli aj témy obnovy ekonomiky a oživenia turizmu v kontexte boja proti pandémii. Chorvátsky šéf diplomacie ubezpečil, že práve tomuto účelu je venovaná kampaň Safe Stay in Croatia, ktorej zmyslom je vytypovať a odporúčať pre turistov najbezpečnejšie hotely, reštaurácie a iné zariadenia z hľadiska protipandemických opatrení.Korčok zároveň prízvukoval potrebu vynaloženia maximálneho úsilia v celej Európe na boj proti koronavírusu, vrátane úspešnej očkovacej kampane, ktorá je predpokladom pre oživenie ekonomiky a bezpečného cestovania.