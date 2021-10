Korčok sa stretol so Szijjartóom, Maďarsku odporúča svoje aktivity na Slovensku najskôr skonzultovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Akékoľvek programy a udalosti, ktoré chce Maďarsko realizovať na Slovensku a majú presah na Slovensko, by mali byť vopred skonzultované a schválené Slovenskou republikou.Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). Ten sa v utorok 5. októbra stretol so svojím rezortným kolegom z Maďarska Pétrom Szijjartóom