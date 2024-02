Korčok sa vyjadril k vyslaniu vojakov na Ukrajinu. Je to strašenie a nezodpovedné narábanie s osudom Slovenska, tvrdí (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa cez víkend vyjadril, že aj keby ho to malo stáť funkciu predsedu vlády, urobí všetko, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine. V pondelok zvolal vládu aj Bezpečnostnú radu SR, a inicioval stretnutie koaličných partnerov, kde sa všetky tri vládne strany zhodli na tom, že Slovensko nebude posielať svojich vojakov na Ukrajinu. Opozícia ho za to kritizovala, že zavádza a straší verejnosť, pretože nikto o vyslanie slovenských vojakov nepožiadal.





28.2.2024 (SITA.sk) - Prezidentský kandidát Ivan Korčok nie je za vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu. Ako povedal v stredu na tlačovej besede, nevidí na to žiadny dôvod.„Ako vieme, záväzky Severoatlantickej aliancie sa vzťahujú na aliančné územie. Je to strašenie, je to mobilizácia a absolútne nezodpovedné narábanie s osudom Slovenska a jeho bezpečnosťou zo strany vlády a vidím, že aj s plnou podporou Petra Pellegriniho,“ povedal.Zdôraznil, že o žiadnom vyslaní slovenských vojakov na Ukrajinu sa v Paríži na stretnutí hláv štátov a premiérov nerokovalo. „Ani Európska únia, ani NATO, ani nikto iný, len zvrchovaná Národná rada SR a vláda SR rozhoduje o vyslaní slovenských vojakov. Aliancia chráni vlastné územie a toto územie zatiaľ napadnuté nebolo, preto nevidím dôvod na vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu,“ uviedol.