Korčok: Smer ohrozuje bezpečnostné postavenie Slovenska viac než obranná dohoda s USA

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Navrhovaná dohoda o obrannej spolupráci Slovenska a USA podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) nijako neohrozuje suverenitu Slovenska. Zahraničnopolitické a bezpečnostné postavenie Slovenska ohrozuje skôr politika strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Strane Smer-SD ide podľa Korčoka v prípade dohody o obrannej spolupráci Slovenska a USA o to, o čo išlo Vladimírovi Mečiarovi v roku 1997, keď organizoval referendum o vstupe do NATO a o rozmiestnení jadrových zbraní.„Rovnako, ako sa Mečiar išiel pýtať na členstvo v NATO, keď vedel, že Slovensko pozvánku nedostane, presne tak isto ide Robert Fico organizovať referendum o základniach USA. Veľmi dobre pritom vie, že na Slovensku nikdy na základe obrannej dohody žiadne základne nevzniknú,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.Korčok stranu Smer-SD vyzval, nech nepolitikárči s bezpečnosťou štátu a nech vysvetlí, ako sa môže dohoda, ktorú uzavrelo aj Poľsko či Maďarsko, stať hrozbou pre suverenitu Slovenska. „Smeru ide o vytrhnutie Slovenska z NATO. Nejde o našu suverenitu, ale o to, ako vraziť klin medzi nás a spojencov, aj medzi nás a Maďarov a Poliakov. Je smutné, keď Smer ešte stále tancuje tak, ako píska Andrej Danko,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.