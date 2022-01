Korčok telefonoval s americkým šéfom diplomacie Blinkenom, riešili nadchádzajúce rokovania s Ruskom

Pripravení na otvorený dialóg

Rokovania budú už o týždeň

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok v pondelok 3. januára 2022 spolu s partnermi z krajín takzvanej Bukureštskej deviatky telefonoval s americkým ministrom zahraničných vecí Antony Blinkenom o situácii na Ukrajine.Hlavnou témou rozhovoru ministrov boli rokovania Spojených štátov amerických a Ruskej federácie o otázkach európskej bezpečnosti. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.„Oceňujem, že Spojené štáty do svojich bilaterálnych rokovaní s Ruskou federáciou aktívne zapájajú aj ostatné členské krajiny NATO. Považujem za kľúčové, aby sme boli súčasťou týchto rokovaní, osobitne v rámci prebiehajúcich príprav na rokovanie NATO a Ruskej federácie, ktoré sa uskutoční už 12. januára v Bruseli,“ uviedol minister Korčok.Podľa neho sme s Ruskom pripravení viesť s Ruskom otvorený dialóg. „Zároveň budeme v týchto rozhovoroch vyhádzať z princípov, ktoré tvoria základ našej slovenskej a európskej bezpečnosti,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.Už budúcu stredu 12. januára 2022 sa v Bruseli po dvoch rokoch opätovne uskutoční zasadnutie Rady NATO-Rusko a o deň neskôr sa rokovania uskutočnia aj na pôde OBSE vo Viedni.Slovenská diplomacia sa bude zasadzovať o to, aby sa o bezpečnostných otázkach týkajúcich sa Európy diskutovalo za spoločným rokovacím stolom, a to formou dialógu, ktorý zohľadňuje záujmy a predstavy všetkých jeho účastníkov. Neoddeliteľnou súčasťou takýchto rokovaní musí byť zachovanie práva krajín rozhodnúť sa o svojej vlastnej zahranično-politickej a bezpečnostnej politike.