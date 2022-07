Korčok: Ukrajina nemôže kapitulovať, pretože to bude jej koniec a Slovensko bude mať úplne iného suseda

Ukrajina sa musí udržať

Sankcie proti Rusku sú kľúčové

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - V Budapešti sa konalo stretnutie šéfov diplomacií neformálneho zoskupenia Central 5, na ktorom sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS).Počas tlačovej konferencie vyhlásil, že „ak prestane Rusko ničiť nášho suseda a bojovať na Ukrajine, okamžite bude koniec vojny. Ak ale prestane bojovať Ukrajina, bude to jej koniec a Ukrajina neprežije,".Dodal, že tá druhá možnosť nie je slovenským záujmom. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v tlačovej správe.Korčok tiež zdôraznil, že nielen v Maďarsku, ale aj na Slovensku zaznieva názor, že sankcie proti Rusku predlžujú vojnu na Ukrajine.„Aj u nás rezonuje tento názor, a najčastejšie ho je počuť od extrémistickej opozície a ich spriaznencov. Mám na to takúto odpoveď: Nie, sankcie vojnu nepredlžujú,“ vyhlásil.Práve sankcie a naša pomoc Ukrajine vrátane vojenskej, podľa Korčoka predlžuje existenciu Ukrajiny. „Môžu sa brániť, lebo to je jediná cesta, aby prežili. A presne toto je slovenský záujem – aby náš sused bola naďalej suverénna Ukrajina,“ skonštatoval.Zároveň odkázal všetkým tým, čo chcú, aby sa Ukrajinci konečne nejako s Rusmi dohodli, teda kapitulovali, toto: „Ak Rusi prestanú ničiť Ukrajinu, viesť vojnu a bojovať na území nášho suseda, bude koniec vojny. Ak prestane bojovať Ukrajina, bude to koniec Ukrajiny. A Slovensko bude mať úplne iného suseda.“Central 5 (C5) je neformálne zoskupenie združujúce Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko, ktoré vzniklo v reakcii na pandémiu COVID-19 , dnes slúži ako platforma na diskusiu aj o iných aktuálnych témach.