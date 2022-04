Korčok: Vstup Slovenska do NATO bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré sme mohli urobiť pre svoju bezpečnosť

Najlepšie rozhodnutie Slovenska

NATO sa stará o našu bezpečnosť

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok vo štvrtok 7. apríla v Bruseli absolvoval stretnutie ministrov zahraničných vecí Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Ministri diskutovali o Ukrajine, o ďalšom postupe voči Rusku a tiež o posilnení vlastnej obrany. Minister to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.„Keď som pred 18 rokmi viedol vyjednávania o vstupe Slovenska do NATO, robil som tak s presvedčením, že pre Slovensko získame tie najlepšie bezpečnostné záruky na svete. Dnes, ako minister zahraničných vecí, vidím, že to bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré sme mohli pre svoju bezpečnosť spraviť,“ vyhlásil minister.Pripomenul, že podobné rokovania sa za posledné dva mesiace uskutočnili už niekoľkokrát a medzi ministrami je stále cítiť rovnaké odhodlanie a jednotu.„Všetci si dobre uvedomujeme, čo je dnes v hre. Že žijeme časy, v ktorých sa láme história ,“ doplnil.Šéfovia diplomacií NATO rozoberali aj to, ako posilniť kolektívnu obrnu aliancie, najmä jej východného krídla. Korčok pripomenul, že kroky, ktoré NATO dnes vykonáva, majú vplyv na bezpečnosť a obranu celej aliancie.„Slovensko je ich pevnou súčasťou. Dokazuje to aj zriadenie novej mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku, ktorá sa v týchto dňoch postupne vytvára. Poďakoval som spojencom za to, že sa starajú aj o bezpečnosť slovenských občanov a obranu našej krajiny,“ skonštatoval minister.Korčok pripomenul, že v boji proti dezinformáciám je na Slovensku potrebné prejsť do ofenzívy a poukazovať nielen na všetky klamstvá a manipulácie, ale aj na ich pôvod.„Slovensko sa v tomto ohľade začalo zodpovedne brániť. Okrem iného aj tým, že zásadne obmedzujeme pôsobenie na našom území tým, ktorí zneužívajú svoj diplomatický štatút,” priblížil.Minister sa z rokovaní v Bruseli presunul do Grécka, kde sa v Delfách zúčastní na tamojšom Ekonomickom fóre.