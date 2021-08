Korčok: Vstup Talibanu do Kábulu je veľmi zlou správou pre mier, stabilitu aj bezpečnosť krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Informácie o vstupe Talibanu do hlavného mesta Afganistanu Kábulu sú veľmi zlou správou pre mier, stabilitu a bezpečnosť Afganistanu aj celého regiónu. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV SR) Podľa Korčoka sú informácie zároveň aj zlou správou pre takmer 20-ročné slovenské pôsobenie v Afganistane pri jeho obnove a pomoci obyvateľom viesť dôstojný život.„Dnes som v myšlienkach s tými najzraniteľnejšími – so ženami a dievčatami v Afganistane. Ich sloboda po rokoch, keď opäť mohli chodiť do školy, pracovať a uplatniť sa v spoločnosti, je v obrovskom ohrození. A rovnako so všetkými občanmi Afganistanu, ktorí sú vystavení ohrozeniu vlastných životov a čelia teroru,“ povedal Korčok. Podľa šéfa diplomacie Slovensko ako súčasť demokratického sveta nemôže akceptovať žiaden režim, ktorý bude založený na násilnom prevzatí moci, a ktorý má ako pracovnú metódu zabíjanie a masívne porušovanie ľudských práv a slobôd.Korčok dodal, že Slovensko apeluje na všetkých aktérov v krajine, aby predišli ďalšiemu krviprelievaniu a zaručili práva pre všetkých obyvateľov Afganistanu.