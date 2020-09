Korčok vyslal odkaz belgickej strane: Slovensko v prípade smrti Chovanca očakáva rýchlosť a transparentnosť

Rýchlosť konania

Vypovedali pred parlamentom

Problémy nemával

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko od Belgicka v prípade úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca očakáva predovšetkým rýchlosť a transparentnosť. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) po tom, čo si predvolal veľvyslanca Belgického kráľovstva pre SR so sídlom vo Viedni Ghislaina D'Hoopa.Na stretnutí mu odovzdal uznesenie Národnej rady SR zo stredy 2. septembra k danému prípadu. Toto uznesenie sa obracia aj na orgány a inštitúcie Belgického kráľovstva.„Osobitne som zdôraznil, že málokedy má rozhodnutie, uznesenie alebo vyhlásenie nášho parlamentu taký silný mandát, takú silnú podporu, takú veľkú naliehavosť a je za ním taká silná politická aj občianska zhoda, ako v tomto prípade,“ priblížil.Dodal, že veľvyslanca požiadal o tlmočenie tohto odkazu belgickej strane, a že zo slovenskej strany očakávame predovšetkým rýchlosť a transparentnosť konania belgických orgánov.Niekdajší belgický minister vnútra Jan Jambon, bývalá šéfka federálnej polície Catherine De Bolle a jej nástupca Marc De Mesmaeker vypovedali pred belgickým parlamentom v súvislosti s úmrtím Chovanca po zatknutí na letisku Charleroi v roku 2018.Pred parlamentný výbor pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti sa postavili po tom, ako sa pred dvomi týždňami objavili zábery, na ktorých jeden z policajtov v cele tlačí na hrudník spútaného muža, zatiaľ čo ďalšia policajtka „hajluje“.Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne.Dovtedy problémy nemával, no vo februári 2018 sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol 20. augusta informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde jeden policajt nad telom občana SR Jozefa Chovanca hajloval a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.