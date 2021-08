Korčok vyzval maďarských predstaviteľov, aby vážili slová a rešpektovali Slovensko

Maďarské poučovanie odmieta

Žiada o rešpekt

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - Spôsob, akým najvyšší maďarskí predstavitelia neustále otvárajú historické otázky, je v rozpore s deklarovanou snahou o dobré bilaterálne vzťahy so Slovenskom.Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) takto komentoval vyjadrenia predsedu maďarského parlamentu Lászloa Kövera , ktorý sa zúčastnil na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne v pondelok 2. augusta. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Minister je rozčarovaný z toho, ako je z Budapešti stále počuť na adresu Slovenska odkazy a poučenia týkajúce sa spoločnej histórie.„Rozhodne však odmietam to, že druhý najvyšší predstaviteľ Maďarska má potrebu prísť prezentovať svoje videnie histórie priamo na Slovensko. Pripomínam, že aj my, oficiálni predstavitelia SR máme možnosť prezentovať náš postoj k minulosti vrátane historickej úlohy Maďarska,“ povedal Korčok. Dodal, že sa tak nedeje, a už vôbec nie na podujatiach na území Maďarska.Šéf slovenskej diplomacie dodal, že povojnové usporiadanie krajín je raz a navždy uzavretá téma a vzťahy Slovenska a Maďarska by sa mali orientovať na súčasnosť a budúcnosť. Jej súčasťou je podľa ministra aj zmier so spoluobčanmi maďarskej národnostnej menšiny.„Prosím preto maďarských predstaviteľov, aby vážili slová, tento zmier nenarúšali a rešpektovali Slovenskú republiku ako rovnocenného partnera,“ uzavrel Korčok.