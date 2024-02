Korčok vyzval Pellegriniho na diskusiu o novele Trestného zákona, odohrať by sa mala v Banskej Bystrici (video)

aktualizované 1. februára, 17:20



Verejnosť má poznať postoje kandidátov

Ak ho presvedčí, ospravedlní sa

Nosná téma prezidentských volieb

1.2.2024 (SITA.sk) -Občiansky kandidát na post prezidenta Ivan Korčok vyzval prezidentského kandidáta a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ) na diskusiu o novele Trestného zákona . Diskusia by sa podľa Korčoka mala odohrať v Banskej Bystrici, odkiaľ obaja kandidáti pochádzajú.Ako sám uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, predložené zmeny v trestnom práve sú veľmi vážne a verejnosť by mala poznať postoje oboch kandidátov.„Zdieľam výhrady odbornej verejnosti voči procesu zrýchleného legislatívneho konania," uviedol Korčok a tvrdí, že Pellegrini by mal, aj ako prezidentský kandidát, aj ako predseda Národnej rady SR vysvetliť zrýchlené prijímanie zmien a zdôvodniť, prečo je nevyhnutné konkrétne úpravy zaviesť.Ďalším dôvodom, prečo Korčok vyzýva Pellegriniho do diskusie je spreneverenie sa občanom zo strany predsedu parlamentu v otázke pretláčania zmien v trestných kódexov.„Nikto ma nepresvedčí, že ľudia chcú nižšie tresty alebo premlčanie trestov pre korupčníkov a zločincov. Nesúhlasím s tým, že koalícia znovu obmedzila priestor na rokovanie k novele Trestného zákona, hoci opakovane jej predstavitelia vrátane Pellegriniho tvrdili, že práve tá rozprava je akože odborná diskusia," tvrdí občiansky kandidát.Podľa Korčoka je absolútne neprípustné, že sa na znižovaní trestov za korupciu a ekonomickú trestnú činnosť či ohrození spravodlivosti na Slovensku podieľa politik, ktorý má reálne šance stať sa hlavou štátu.Korčok tvrdí, že ak ho Pellegrini dokáže v debate presvedčiť, že znižovanie a premlčanie trestov pre korupčníkov a zlodejov je pre ľudí skutočne potrebné, tak sa ospravedlní a odvolá, že sa spreneveril občanom.Predseda parlamentu reagoval, že kandidát na post prezidenta by mal podľa neho ponúknuť Slovensku širšiu víziu, ako je diskusia o jednom zákone v parlamente. Pellegrini tvrdí, že opozícia, ktorá podľa neho Korčoka podporuje, sa snaží urobiť z trestného zákona nosnú tému prezidentských volieb, na ktorej sa však nemieni podieľať.„Pellegrini je presvedčený, že skutočné problémy ľudí sú úplne iné ako nekonečná debata o jednom zákone, a to je pomoc štátu ľuďom, dôstojný život každého človeka a vnesenie pokoja do slovenskej spoločnosti," informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.