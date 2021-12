Korčok zhodnotil celý rok 2021, bol dynamický pre pandémiu aj susedské vzťahy (video)

Úloha Únie

“ zdôraznil a podotkol, že zaočkovanosť v niektorých krajinách Afriky sa pohybuje v jednotkách percent.

Dobré susedské vzťahy

Chcú pomôcť aj východu Slovenska

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 bol, čo sa týka udalostí v zahraničnej politike, mimoriadne dynamický, dramatický, nepredvídateľný a aj nestabilný. Mohli za to nielen pandémia, ale aj klimatické zmeny či vojenské konflikty. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii.Pandémia koronavírusu podľa ministra ukázala, ako rýchlo napreduje veda, keďže necelý rok po vypuknutí pandémie dokázala byť vyvinutá vakcína proti ochoreniu COVID-19. Korčok to považuje za mimoriadne dobrú a pozitívnu správu.Minister sa počas tlačovej konferencie zaoberal aj úlohou Európskej únie (EÚ). Reagoval na tvrdenia spred roka, že EÚ zlyhala v prípade dodávok vakcín. Minister zdôraznil, že únia sa dokázala rýchlo zmobilizovať a profitovalo z toho aj Slovensko, keďže sa k vakcíne nakoniec dostal každý, kto mal o ňu záujem.Rok 2021 je z pohľadu európskych riešení podľa ministra dobrým rokom, dokazuje to aj COVID pas, ktorý umožňuje cestovanie v rámci únie. „Je nevyhnutné, aby vyspelé krajiny, akou je aj Slovensko, sa podieľali na poskytnutí vakcín menej vyspelým krajinám a regiónom,Šéf slovenskej diplomacie sa dotkol aj otázky susedských vzťahov, ktoré označil za dobré. „So záujmom sledujeme formovanie novej českej vlády, na stretnutie som už pozval aj českého ministra zahraničia,“ povedal. Minister upriamil pozornosť na vzťah Slovenska a Maďarska, kde sa medzi oboma krajinami začali riešiť niektoré dlho otvorené otázky, ktoré sa prehliadali.„Otvorene som pomenoval tie oblasti, v ktorých nemáme odpovede. Vo viacerých otázkach, ktoré sme otvorili, sme sa pohli výrazne dopredu, a to aj tým, že Maďarsko zareagovalo veľmi rýchlo, keď upustilo od zámeru nákupu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku,“ povedal minister s tým, že Budapešť sa vzdala aj záujmu o nákup Stredoslovenskej energetiky (SSE). Niektoré otázky však ešte ostávajú otvorené.Korčoka teší, že sa v priebehu roka podarilo naštartovať vzťahy Slovenska a Ukrajiny a poďakoval sa premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO), že mu na tejto téme osobitne záleží. „Je to náš najbližší sused, má obrovský potenciál a chceme pomôcť aj východným častiam Slovenska, ktoré neprofituje z blízkosti k Rakúsku,“ povedal.S obavami v súvislosti s Ukrajinou sa minister vyjadril aj k zhromažďovaniu ruských vojakov a techniky na východnej hranici Ukrajiny. „Najväčšie napätie vyplýva z neistoty. To je aj prípad Ukrajiny, kedy nepoznáme motívy ruských vojsk pre ich pohyby. Chceme diplomatické riešenie, súčasťou toho sú aj posolstvá, že ak by došlo ku konfliktu, nastúpili by sankcie,“ povedal minister. Dodal, že sankcie majú byť v tomto prípade vnímané ako nástroj diplomacie.