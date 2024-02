Korčokovi sú prednejšie cudzie záujmy, podľa Pellegriniho to bude pre Slovensko devastačné (video)

Bližší mu je Brusel

Snaží sa zapáčiť veľkým hráčom

12.2.2024 (SITA.sk) - Prezidentskému kandidátovi Ivanovi Korčokovi sú prednejšie cudzie záujmy než národnoštátny záujem Slovenska.Na svojej sociálnej sieti to uviedol predseda parlamentu a kandidát na prezidenta Peter Pellegrini Hlas-SD ) s tým, že Korčokove vyhlásenia o zrušení práva veta v oblasti zahraničnej politiky považuje za nebezpečné z pohľadu národnoštátnych záujmov Slovenska.Ako Pellegrini pripomenul, Korčok argumentuje tým, že chce silnejšiu pozíciu EÚ vo svete. „Tento argument v plnej miere odhaľuje jeho priority ako aj spôsob myslenia," vyhlásil Pellegrini s tým, že Korčokovi nezáleží na vlastnej krajine a občanoch.„Uvažuje spôsobom ministerského úradníka, kde mu je Brusel bližší než Bratislava, Banská Bystrica alebo Košice," uviedol predseda parlamentu a podotkol, že EÚ je konceptom štátov, kde za jedným stolom rovnocenne sedia a hlasujú veľkí európski hráči s tými menšími, pričom aj hlasovanie menšieho štátu, akým je SR, má rovnakú váhu ako napríklad hlas Nemecka alebo Francúzska.„Vzájomne nerešpektujúci dialóg zároveň vytvára z EÚ ojedinelý projekt, ktorý je inšpiratívny aj vo svete. V iných častiach sveta sa totiž viac presadzuje hrubá sila, tlak, než dialóg a argumenty. A preto nikdy nesmieme na túto výsadu - právo veta, rezignovať," vyhlásil Pellegrini a doplnil, že Korčok sa so svojím názorom snaží zapáčiť veľkým hráčom a chce prijímať len príkazy a rozhodnutia silnejších.„Je to možno pohodlnejšie, ale doslova devastačné pre SR a ďalšie menšie štáty EÚ," skonštatoval predseda parlamentu a dodal, že medzi priority Korčoka nepatrí silné Slovensko, ale silná EÚ. Ak však v EÚ nebude každý štát dostatočne silný, nebude silná ani samotná EÚ, uzavrel Pellegrini.