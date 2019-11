Kórea predĺži platnosť strategickej zmluvy s Japonskom

Na ilustračnej snímke juhokórejská vlajka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 22. novembra (TASR) - Južná Kórea sa aj napriek svojmu predchádzajúcemu zamietavému postoju rozhodla predĺžiť dohodu o zdieľaní informácii tajných služieb s Japonskom, a to len niekoľko hodín pred vypršaním jej platnosti. S odvolaním sa na správy japonských médií o tom informovala agentúra AFP.Soul podľa japonskej televízie NHK a miestnej tlačovej agentúry Kjódó oznámil Tokiu, že mení svoje rozhodnutie a platnosť dohody o výmene citlivých vojenských informácií, známej pod skratkou GSOMIA, predĺži.Platnosť tejto zmluvy by mala vypršať o polnoci z piatka na sobotu.Juhokórejský prezident Mun Če-in potvrdil, že Kórea sa rozhodla zmluvu predĺžiť po tom, ako Japonsko súhlasilo s bližšie nešpecifikovanými recipročnými krokmi.Rozhodnutie nepredĺžiť platnosť GSOMIA, ktorú obe krajiny podpísali v roku 2016, Soul oznámil ešte na konci augusta. Južná Kórea uviedla ako dôvod svojho kroku "zásadnú zmenu" podmienok bezpečnostnej spolupráce, ktorú podľa nej možno pripísať obchodným reštrikciám zavedeným Tokiom.Napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú poznačené koloniálnou nadvládou Japonska v rokoch 1910-45, zvýšilo nedávne rozhodnutie juhokórejského najvyššieho súdu, podľa ktorého by japonské firmy mali odškodniť juhokórejské obete nútených prác z obdobia druhej svetovej vojny.To Japonsko odmieta s tým, že táto otázka bola vyriešená dohodou o normalizácii vzťahov v roku 1965.Japonsko zase už v júni podráždilo Soul tým, že sprísnilo kontroly na vývoz citlivých materiálov, ktoré juhokórejské firmy používajú napríklad pri výrobe čipov a displejov. Následne 2. augusta vyradilo Južnú Kóreu zo svojho zoznamu krajín s preferenčným obchodným štatútom, pričom poukázalo na výrazný pokles dôvery. Soul následne avizoval rovnaký odvetný krok.