KÓREJČAN CHCEL CEZ HRANICU: Kamery na východnej hranici ho zaznamenali

Na snímke hraničný priechod s Ukrajinou Vyšné Nemecké - Užhorod. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Vyšné Nemecké 26. apríla (TASR) - Kamery monitorujúce východnú hranicu zaznamenali v utorok (23. 4.) vo večerných hodinách jej neoprávnené prekročenie neznámou osobou v smere zo Slovenska na Ukrajinu.Ako informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická, bolo to na ukrajinskej strane v blízkosti katastra obce Vyšné Nemecké.priblížila.V zmysle platnej readmisnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou cudzinca podľa jej ďalších slov vrátili na územie SR, kde ho prevzali policajti RHCP Sobrance. "Lustráciou v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR sa zistilo, že muž je žiadateľom o udelenie azylu v Spolkovej republike Nemecko. Pre zabezpečenie prípravy a výkonu jeho prevozu do Nemecka Kórejčana eskortovali do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach," uzavrela.