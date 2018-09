Kórejská republika a KĽDR chcú spoločne usporiadať OH 2032

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 19. septembra (TASR) - Kórejská republika a KĽDR chcú spoločne usporiadať olympijské hry 2032. V stredu to oznámili juhokórejský prezident Moon Jae In spolu so severokórejským lídrom Kim Jong Unom.Medzinárodný olympijský výbor víta toto spojenie.vyhlásil prezident MOV Thomas Bach. Informovala o tom agentúra Yonhap.