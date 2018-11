Kórejská republika a KĽDR chcú spolu zorganizovať Olympijské hry 2023

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 2. novembra (TASR) - KĽDR a Kórejská republika oficiálne oznámia Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) záujem spoločne zorganizovať olympijské hry v roku 2032. Ako informovala agentúra DPA, predstavitelia oboch krajín sa na tom dohodli v piatok.Obe krajiny informovali aj o ďalšej spolupráci. Na januárových MS v hádzanej v severokórejskom pohraničnom meste Kaesong sa predstavia so spoločným tímom. Okrem toho uzavreli obe krajiny dohodu o vzájomnej spolupráci pri medzinárodných športových podujatiach, ktoré sa budú konať na ich územiach. Malo by sa uskutočniť aj viac športových stretnutí medzi reprezentantmi Kórejskej oboch krajín.Detaily a dejiská OH 2023 zatiaľ nezverejnili. MOV rozhodne o organizátorovi OH 2032 v roku 2025. Južná Kórea už jednu olympiádu zorganizovala, bolo to v roku 1988 v Soule. Vo februári 2018 zasa hostila v Pjongčangu hry zimnej olympiády.