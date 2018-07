Korenčiová po podpise kontraktu s AC Miláno: Som plná očakávania

Na snímke vľavo brankárka Maria Korenčiová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. júla (TASR) - Brankárka slovenskej futbalovej reprezentácie Mária Korenčiová sa už pripravuje s talianskym klubom AC Miláno na novú sezónu. S novým zamestnávateľom podpísala kontrakt na jeden rok.povedala v rozhovore pre futbalsfz.sk.Dvadsaťdeväťročná Korenčiová prestúpila do Milána z nemeckého bundesligového SC Freiburg.Okrem AC mali o jej služby záujem aj iné kluby.S tímom už "zarezáva" na sústredení v talianskych Alpách. Ženský AC Miláno je na talianskej mape nový subjekt.Korenčiová prišla do Freiburgu minulý rok so švajčiarskeho FC Neunkirch, v ktorom v sezóne 2016/17 získala majstrovský titul a triumf v národnom pohári. V minulosti získala tri tituly so Slovanom Bratislava, pôsobila aj v Slavii Praha a z Nemecka má skúsenosti tiež z dresu SC Sand.uviedla Korenčiová pre futbalsfz.sk.