Körner si prvýkrát vyskúša zahraničie, upísal sa Brnu

Na archívnej snímke Richard Körner Foto: TASR Foto: TASR

Brno 29. júla (TASR) – Slovenský basketbalista Richard Körner si prvýkrát vo svojej kariére vyskúša pôsobenie v zahraničí. Dvadsaťosemročný reprezentačný krídelník sa upísal českému klubu egoé Basket Brno.Körner prichádza do českej najvyššej súťaže po úspešnom ročníku v drese BC Prievidza. Na Hornej Nitre patril k oporám tímu, veľkou mierou sa podieľal na zisku ligového striebra. V 47 zápasoch mal priemerne na svojom konte 12,5 bodu, 5,3 doskoku a 2,7 asistencie. "Som veľmi rád, že môžem vo svojej kariére pokračovať v Brne. Kooperativa NBL je kvalitná súťaž a ja sa teším na nové výzvy, ktoré na mňa v nej čakajú. Verím, že s trénerom vytvoríme konkurencieschopný tím a budeme našim fanúšikom pravidelne ukazovať pekný a kvalitný basketbal," vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku.Počas doterajšej kariéry si Körner zahral okrem iného za Banskú Bystricu, Nitru a Košice. V roku 2018 sa mu podarilo prvýkrát získať Slovenský pohár, nedávno ho ocenili ako najlepšieho slovenského hráča v play off Slovenskej basketbalovej ligy. "Podpisom zmluvy s Richardom Körnerom prichádza na pozíciu pivota či krídelníka sila v podobe skúseností. Richardova hra je založená na energii a fyzickej sile. Jeho atletické dispozície sú prvkom, ktorý sme pri skladaní nášho nového tímu hľadali. Jeho hra je veľmi variabilná, dokáže ju dobre čítať a voliť správne rozhodnutia v hre čelom i chrbtom ku košu. Vyniká bojovnosťou a doskokom pod oboma košmi. Ide o neúprosného bojovníka, ktorého si naši fanúšikovia isto zamilujú pre jeho entuziazmus a srdce, ktoré vnáša do hry. Má všetky predpoklady pre herný štýl, ktorým sa chceme prezentovať," uviedol tréner Brna Lubomír Růžička.