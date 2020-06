Koronakríza mala vplyv aj na mobilitu slovenských firiem, väčšina prijala rozsiahle opatrenia

Nevyhnutná súčasť fungovania

S obnovou vozidlového parku chcú počkať

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu COVID-19 a s ňou súvisiace karanténne opatrenia majú vplyv nielen na biznis, ale aj na mobilitu slovenských firiem. Ako v najnovšom prieskume spoločnosti Business Lease Slovakia firmy priznali, viac ako štyri pätiny museli prijať mierne až rozsiahle opatrenia v podnikaní.Dokonca 17 % firiem bolo nútených pozastaviť svoju činnosť, čo však malo vplyv aj na ich mobilitu. Počas karantény až 57 % opýtaných spoločností muselo obmedziť pohyb zamestnancov či tovaru a ďalších 26 % ho dokonca úplne zastaviť.Pritom mobilita je dôležitá až pre 89 % opýtaných firiem, dokonca pre viac ako polovicu firiem je nevyhnutnou súčasťou fungovania a pre štvrtinu je významnou oporou ich aktivít."Zmeny vo fungovaní nemuseli kvôli koronakríze urobiť len dve z oslovených spoločností. Naopak, mierne opatrenia muselo urobiť 40 % opýtaných firiem, obdobné percento muselo prijať rozsiahle úpravy fungovania a viac ako šestina firiem dočasne zastavila svoju činnosť," spresňuje výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.Z tých opatrení, ktoré sa týkali aj mobility, riešili firmy najmä odklad lízingových splátok, vyjadrila sa tak takmer pätina firiem. Šesť percent firiem uviedlo skrátenie, prípadne odstúpenie od kontraktu, no na druhej strane 13 % spoločností chcelo kontrakt predĺžiť a viac ako pätina firiem využila home office na servis vozidiel a šestina firiem nerieši momentálne žiadne problémy.Hoci 45 % opýtaných firiem chce s obnovou vozidlového parku počkať podľa vývoja celkovej situácie, štvrtina opýtaných už uvažuje nad obstaraním nových vozidiel po skončení pandémie."Pribúda firiem, a to najmä malých a stredných, ktoré v snahe uvoľniť si finančné prostriedky na vlastné investície hľadajú možné úspory inde. Začínajú vyhľadávať možnosti outsourcingu financovania, uvoľnenia si prostriedkov na vlastný biznis a neohrozovania cash flow," podotýka Čišková.Spoločnosť Business Lease Slovakia uskutočnila prieskum na reprezentatívnej vzorke 47 spoločností naprieč celým odvetvovým spektrom, od výroby cez prepravu až po predaj tovarov a poskytovania rôznorodých služieb.Takmer polovicu z nich tvorili podniky od 6 do 100 zamestnancov, štvrtinu malé firmy s 1 až 5 zamestnancami a 25 % tvorili najväčšie spoločnosti, s tímom väčším ako 101 ľudí. Drvivá väčšina zapojených firiem pôsobí na trhu dlhšie ako 10 rokov.