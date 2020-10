Koronakríza ničí slovenský gastrobiznis, zanikla už tisícka reštaurácií či pohostinstiev

Najohrozenejšie skupiny podnikateľov

Prevádzky prišli takmer o polovicu tržieb

15.10.2020 (Webnoviny.sk) - Kríza spojená so šírením pandémie koronavírusu ničí slovenský gastrobiznis. Podľa dát poradenskej spoločnosti Bisnode od začiatku tohto roka zanikla bezmála tisícka reštaurácií, pohostinstiev či prevádzok s rýchlym občerstvením.Ku konca septembra bolo pritom u nás zaevidovaných 11 605 gastroprevádzok na základe živnostenského oprávnenia a 8 714 spoločností s ručením obmedzeným či akciových spoločností, ktoré podnikajú v oblasti stravovania.Ako hovorí analytička firmy Bisnode Petra Štěpánová rozmach služieb verejného stravovania na Slovensku rapídne vzrástol v posledných dvoch rokoch. Napríklad v posledných desiatich rokoch ich počet narástol o 100 percent. V súčasnosti patria tieto prevádzky vplyvom pandémie podľa Štěpánovej k najohrozenejším skupinám podnikateľov.Aktuálne je podnikanie reštaurácií a ďalších prevádzok spojených s predajom a podávaním hotových jedál opäť obmedzené. Majitelia budú môcť jedlo zákazníkom predávať len zabalené, nebude ho možné konzumovať v interiéri, ak to bude možné, tak len v exteriéri. Vláda zaviedla nové prísne opatrenia v dôsledku rapídneho zhoršenia situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19.Majitelia reštaurácií sa už na jar tohto roka báli o svoju existenciu, keď z rovnakého dôvodu museli zavrieť svoje prevádzky.Podľa dát Bisnode prišli prevádzky v priemere o 42 percent tržieb, mnohé hrozia prepúšťaním a aktuálne žiadajú vládu o zníženie dane z pridanej hodnoty.Bisnode zároveň dodáva, že gastroprevádzky najviac zanikali v kategóriách s najnižšími tržbami či najnižším počtom zamestnancov.